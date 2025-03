Trump suspende la ayuda militar a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto en pausa este lunes y de forma inmediata la entrega de toda ayuda militar a Ucrania. La decisión representa una escalada en la presión a Volodímir Zelenski para iniciar conversaciones de paz con Vladimir Putin y llega tres días después del explosivo enfrentamiento el viernes en el Despacho Oval, donde Trump y su vicepresidente, JD Vance, abroncaron a Zelenski por su supuesta falta de agradecimiento a EEUU.

La decisión, adoptada tras varias reuniones de Trump con Vance y miembros de su gabinete y su equipo de seguridad nacional en la Casa Blanca, la han confirmado fuentes de la Administración a varios medios de EEUU. Paraliza la entrega a Kiev de todo el equipamiento militar estadounidense, incluyendo el que ya estaba de camino en aviones o barcos y en áreas de tránsito en Polonia.

Se trata, según la fuente de Fox News, “no de una eliminación permanente sino de una pausa”, que se mantendrá hasta que Trump determine que Zelenski está haciendo esfuerzos de buena fe hacia una negociación de paz con Rusia.

“El presidente ha dejado claro que está concentrado en la paz y necesitamos que nuestros socios estén comprometidos con esa meta”, ha dicho la fuente de ‘The Washington Post’. “Pausamos y ponemos bajo revisión nuestra ayuda para asegurar que contribuye a una solución”.

EEUU ha dado a Ucrania más de 120.000 millones de dólares en ayudas desde que Rusia inició la invasión hace tres años, incluyendo 67.300 millones de dólares en ayuda militar. Las naciones europeas aportaron 138.000 millones de dólares en ayuda militar y humanitaria según los datos del Instituto Kiel.

Demostración de fuerza

Lo que nadie ha aclarado es qué debe hacer exactamente el líder ucraniano ante este paso que, en la práctica, funciona a modo de ultimátum a Zelenski para aceptar las condiciones de Trump, que ha acercado sus posiciones a las de Rusia respecto al conflicto y hace unas semanas llegó incluso a acusar a Ucrania de haber empezado la guerra.

La pausa en la ayuda militar es, además, una demostración expresa de la presión de Trump, como demuestra la frase que otra de las fuentes de la Administración le ha dicho a ‘The Wall Street Journal’: “Los ucranianos no creían que íbamos en serio, teníamos que hacer una demostración”.

Esa exhibición, no obstante, va más allá de un pulso. La suspensión de la ayuda militar de EEUU abre críticos interrogantes sobre el futuro de la guerra en Ucrania. Y aunque tras el choque del viernes en el Despacho Oval la mayoría de líderes europeos han mostrado su respaldo a Zelenski y han prometido elevar su ayuda a Ucrania, las capacidades europeas son insuficientes para cubrir el vacío que dejaría Washington.

Nada parece disuadir a Trump. Incluso antes de que se conociera su decisión, volvía a presionar a Zelenski en unas declaraciones en la Casa Blanca. “Quizá alguien no quiere llegar a un acuerdo y si esa persona no quiere llegar a un acuerdo no creo que dure mucho”, había dicho. “No se le escuchará mucho tiempo a esa persona, porque yo creo que Rusia sí quiere llegar a un acuerdo y el pueblo ucranio quiere un acuerdo, ya han sufrido mucho””.

En esa comparecencia Trump ha informado también de que este martes, en su primer discurso ante el Congreso de su segundo mandato anunciará el futuro del acuerdo económico sobre explotación de minerales y tierras raras con Ucrania, el pacto que iba a firmar con Zelenski el viernes en la Casa Blanca pero que quedó en el aire tras el enfrentamiento en el Despacho Oval. En ese terreno ha dejado espacio para un posible entendimiento con el líder ucranio, que reclama sin éxito hasta ahora garantías de seguridad expresas de EEUU, cuando al ser preguntado si lo da por muerto ha replicado: "no lo creo".

Es una de las pocas vías que se abren para reducir la brecha entre Washington y Kiev, profunda. Y horas antes, Trump seguía criticando a Zelenski con un mensaje en Truth Social por las palabras del líder ucraniano en las que este había advertido de que el final de la guerra seguía estando “muy, muy lejos” “Es la peor declaración que podía haber hecho Zelenski y EEUU no va a tolerarlo mucho más”, había escrito Trump. “Este tipo no quiere que haya paz mientras tenga el apoyo de EEUU”.

El mandatario también ha cuestionado en ese mensaje en su red social a Europa, refiriéndose a la cumbre que celebraron el líder ucraniano y los europeos este fin de semana en Londres con el objetivo de trazar un plan que garantice la seguridad para Ucrania. “Europa dejó claro que no puede hacer el trabajo de EEUU. Probablemente no fue la mejor declaración en términos de mostrar fuerza contra Rusia. ¿En qué están pensando?”, escribió.

Acercamiento a Rusia

A la par que eleva la presión sobre Zelenski, Trump prosigue con su acercamiento a Moscú y está explorando la posibilidad de levantar sanciones que se impusieron a Rusia por la guerra, según ha dicho una fuentes gubernamental a la agencia Reuters.

Concretamente, la Casa Blanca ha pedido al Departamento de Estado y al Tesoro que prepare un listado con las sanciones que podrían eliminarse y que podrían presentarse a los rusos en próximas rondas de conversaciones para mejorar las relaciones diplomáticas y económicas. Entre los beneficiados podría haber oligarcas, compañías y entidades sancionados. No está claro qué podría obtener Washington de Moscú a cambio.