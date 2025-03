La UE responde con aranceles por valor de 26.000 millones de euros a Trump

La Comisión Europea ha anunciado este miércoles una batería de medidas por valor de 26.000 millones de euros que entrarán en vigor el próximo mes de abril y afectarán a productos industriales y agrícolas, en respuesta a los aranceles “injustificados” y “dañinos” del 25% sobre las importaciones al acero y el aluminio impuestos por Estados Unidos.

La guerra comercial entre Estados Unidos y la UE es hoy un poco menos evitable. A primera hora de la mañana de este martes, cuando han entrado en vigor los aranceles contra las importaciones de acero y aluminio, Bruselas ha hecho pública su respuesta. Será en dos fases, afectará a productos industriales y agrícolas, y entrará en vigor entre el 1 y el 13 de abril, dejando margen a la negociación.

“Las contramedidas que tomamos hoy son fuertes pero proporcionadas. Como EEUU está aplicando aranceles por valor de 28.000 millones de dólares, estamos respondiendo con contramedidas por valor de 26.000 millones de euros”, ha explicado la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen en un comunicado. La Comisión calcula que los aranceles impuestos por Trump afectan a un 5% de las exportaciones y responde así con medidas de un peso similar.

Dos fases

No es la primera vez que la UE se ve en esta situación. En 2018, durante su primer mandato, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impuso aranceles a las importaciones de acero y aluminio. La Unión respondió entonces con medidas que afectaban a productos insignia estadounidenses como los vaqueros Levi’s, el bourbon o las motos Harley-Davidson. El valor actual de esas medidas es de en torno a 8.000 millones de euros.

Durante la presidencia del demócrata Joe Biden, Washington y Bruselas acordaron una suspensión. Esa suspensión expiraba el próximo 31 de marzo. La Comisión ha anunciado que no la renovará y esas medidas, por valor de 8.000 millones de euros, volverán a entrar en vigor el próximo 1 de abril. Lo harán además, por primera vez, en su totalidad. Esa es la primera fase.

La segunda se inicia este miércoles con una consulta. Los aranceles que ha anunciado en esta ocasión la administración Trump son más altos y se imponen además a un mayor número de productos. El impacto para la industria europea, por lo tanto, también es mayor. Por eso la Comisión ampliará las medidas de reequilibrio en respuesta.

Esta consulta permitirá identificar en las próximas dos semanas los productos más adecuados que poner en el punto de mira, con los sectores afectados y los gobiernos. Sobre la mesa, la Comisión ha puesto desde productos industriales, acero, aluminio, cuero, madera, o plásticos, pero también agrícolas como los huevos, el azúcar o la ternera. Bruselas calcula que el peso económico de estas medidas será de alrededor de 18.000 millones de euros y prevé que entren en vigor a mediados de abril, previa consulta a los Estados miembros y las partes interesadas

Ursula von der Leyen y Donald Trump, en una imagen de archivo. / EFE

Abiertos a negociar

“La Unión Europea debe actuar para proteger a los consumidores y a las empresas”, ha dicho la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un comunicado. “Creemos firmemente que, en un mundo plagado de incertidumbres geopolíticas y económicas, no redunda en nuestro interés común cargar nuestras economías con aranceles”, ha añadido la alemana.

Von der Leyen ha instruido a su comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, a que reincide el diálogo con Washington. Pero lo hará con una pistola cargada sobre la mesa. El propio Šefčovič dijo el pasado lunes que sus esfuerzos por lograr una salida negociada a los aranceles no había funcionado. “Una mano no puede chocar sola”, dijo el esloveno acusando a la administración Trump de no estar interesada en un acuerdo.