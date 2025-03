Trump subraya que no bromea cuando habla de presentarse a un tercer mandato

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha asegurado que "no es broma" su intención de gobernar durante un tercer mandato, algo que veta expresamente la 22ª Enmienda de la Constitución, y ha subrayado que "hay métodos" que posibilitarían una nueva reelección.

"Mucha gente quiere que lo haga, pero les digo que aún queda mucho, que llevamos muy poco tiempo de mandato. Estoy concentrado en lo de ahora", ha explicado este domingo por la mañana en una entrevista telefónica con la cadena NBC.

Ante la pregunta de si querría tener otro mandato, Trump ha respondido que "me gusta trabajar". "No es broma, pero no estoy... Es demasiado pronto para pensar en eso", ha añadido.

La siguiente pregunta ha sido si le han presentado planes para permitirle tener un tercer mandato. "Hay métodos con los que podría hacerse", ha explicado.

Ceder el cargo

Una de las posibilidades que se plantean es que su vicepresidente, JD Vance, se presente como candidato y después ceda el cargo a Trump. "Ese es uno" de los métodos, ha respondido al plantearse esta opción durante la entrevista, "pero hay otros", ha argüido. Al ser interrogado si podría explicar cuál sería alguno de esos otros métodos ha respondido con un tajante "no".

En cualquier caso, Trump se ha referido a los buenos resultados que le deparan las encuestas y a que "mucha gente le gustaría que lo hiciera", en referencia a un tercer mandato.

Una reforma de la Constitución para abolir la limitación de mandatos sería muy difícil, ya que necesitaría una mayoría de dos tercios en el Congreso o que dos tercios de los estados pidieran una convención constitucional que proponga el cambio. En cualquiera de los dos casos sería posteriormente necesaria una ratificación de tres cuartas partes de los estados.

No es la primera vez que Trump especula con un tercer mandato, pero hasta ahora otros dirigentes republicanos han considerado esta postura como gracietas o chistes para provocar a sus rivales políticos.

El pasado 19 de febrero la propia Casa Blanca publicó una imagen de Trump sonriente con corona real y Nueva York de fondo imitando una portada de revista con el titular "Larga vida al rey".