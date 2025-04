Diálogo, represalias y diversificación: Así planea responder Bruselas a unos aranceles que afectarán a 380.000 millones en exportaciones

La Comisión Europea estima que el impacto total de la batería de aranceles que Estados Unidos ha impuesto en las últimas semanas sobre los productos procedentes de la Unión Europea (UE) afectan a alrededor de 380.000 millones de euros en exportaciones, según un alto funcionario, que asegura que la estrategia del Ejecutivo de Bruselas pasa por la negociación, las represalias y la diversificación.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dicho este jueves que los aranceles globales impuestos por el presidente de EEUU, Donald Trump, son "un duro golpe a la economía". Bruselas no da cifras sobre el impacto, en particular, para el crecimiento del bloque pero sí ha puesto cifras al coste para las exportaciones comunitarias.

Según un alto funcionario de la Comisión, el coste del 20% de aranceles recíprocos está en torno a los 290.000 millones en exportaciones, alrededor de 26.000 millones en el caso del 25% sobre el acero y el aluminio, y de 67.000 millones en lo relativo a coches y piezas de coches. Esto representa alrededor del 70% de las exportaciones de la UE a Estados Unidos.

Con estas cifras, Washington se embolsaría 80.000 millones extra en derechos de aduanas adicionales. Pero estas cifras, ha advertido un alto funcionario europeo, están calculadas en base al volumen actual de intercambios comerciales entre ambos lados del Atlántico. "Este es uno de los principales fallos del análisis estadounidense cuando hablan de ingresos, pues suponen que todo el mundo seguirá comerciando en los mismos volúmenes con Estados Unidos", ha explicado una alta fuente de la Comisión. "Eso no ocurrirá", ha advertido.

Estas son las claves de la estrategia de Bruselas para dar respuesta a la andanada comercial de Trump:

La UE no pierde el tiempo. El comisario de Comercio, Maroš Šefčovič, se entrevistára este mismo viernes con sus homólogos estadounidenses para negociar una salida a la escalada arancelaria lanzada por el presidente de Estados Unidos. Bruselas busca una solución a lo que considera una medida "muy claramente ilegal e injustificada".

En realidad, la UE nunca renunció a la negociación. Hasta en dos ocasiones ha viajado Šefčovič a Washington en las últimas semanas, aunque sin mucho éxito. Esos viajes, según su portavoz, han servido para crear un clima de confianza en el que trabajar. Pero solo 24 horas después de la última visita, llegaron los aranceles a los cohes.

La UE no enseña sus cartas de cara a la negociación, pero da pistas. "En cuanto a los aranceles recíprocos, por parte de la Unión Europea, decimos reciprocidad, claro", asegura una alta fuente de la Comisión, "pero, ¿por qué poner aranceles? ¿Por qué aumentar los aranceles? ¿Por qué no reducir los aranceles?". La misma fuente insiste que "en este juego" el menor número es siempre cero.

Pero la Comisión no estudiará solo los gravámenes, sino también otro tipo de barreras al comercio, aunque con reservas. "No voy a entrar en lo que es o no negocitable", ha dicho una alta fuente comunitaria aunque matizando que en la UE "no rebajamos nuestros estándares" y esto es aplicable a cualquier negociación. Además de que las leyes fitosanitarias o de protección del medio ambiente pero también el IVA se aplican por igual a todos los países con los que comercia el bloque.

La UE mantiene el pulso a Trump, pero mide sus pasos. De momento, no habrá respuesta a los aranceles de un 25% sobre las importaciones de coches, tampoco a lo que Estados Unidos califica de "aranceles recíprocos" por valor de un 20%. Bruselas está analizando el alcance del impacto, tiene dudas sobre algunas de las implicaciones, y sigue apostando por negociar antes que contribuir a una escalada.

"La Unión Europea no busca una escalada, la Unión Europea busca negociar y queremos hacerlo desde una posición justa, pero también desde una posición de fuerza", ha dicho una alta fuente de la Comisión. Por eso aunque sopesa su respuesta al resto de aranceles, sí responderá a las medidas sobre el acero y el aluminio.

Bruselas ha preparado medidas de compensación por valor de 26.000 millones de euros, que es el impacto que calcula que tendrán los aranceles sobre las exportaciones europeas. Parte de esas medidas existían desde 2018, cuando Trump ya impuso gravámenes en estos sectores, pero que habían sido suspendidas gracias a un acuerdo con el expresidente Joe Biden en 2021. En particular, afectaban a productos industriales pero también a otras exportaciones emblemáticas como las motos Harley-Davidson, el bourbon o los vaqueros Levi’s.

En 2018, el incremento de los aranceles sobre las importaciones de aluminio y acero fue del 10%, esta vez, es del 25%. Por eso la Comisión ha ampliado la lista para incrementar la dimensión del golpe y que sea equivalente al daño que causan las medidas estadounidenes. Esa nueva lista la debatirán este jueves los embajadores de los Veintisiete y el lunes, los ministros de Economía y Comercio. El voto final tendrá lugar el miércoles 9 de abril y las medidas, que entrarán en vigor el 15 de abril, saldrán adelante a menos que se oponga una mayoría de países.

De momento, la Comisión ha centrado sus esfuerzos en responder a los aranceles sobre el acero y el aluminio para dejar margen a la negociación. "Por supuesto, estudiaremos detenidamente las opciones para las nuevas respuestas que estamos preparando", ha asegurado un alto funcionario de la Comisión. "La naturaleza de esa respuesta", ha asegurado la misma fuente, "aún no la conocemos, depende totalmente del análisis que llevemos a cabo y, por supuesto, también del proceso de negociaciones en curso, porque es ahí donde queremos avanzar.

Aunque Bruselas evita especular sobre si habrá medidas en el área de los servicios --donde Estados Unidos tiene un surplus comercial con respecto a la UE-- o a qué sectores afectaran, sí reconoce que todas las opciones están sobre la mesa. También que el principal objetivo de todas estas medidas es infligir el mayor daño posible a los americanos, sin causar demasiado a la economía europea. Por eso elaborar una lista equilibrada, a Veintisiete, lleva tanto tiempo.

La Comisión explica que ese equilibrio se alcanza teniendo en cuenta tres aspectos. Primero, optando por aplicar aranceles sobre importaciones para las que Europa tiene alternativas. "Nos encanta la soja, pero podemos conseguirla en Brasil", ha dicho una alta fuente comunitaria. "Nos gustan las Harley Davidson, pero también nos gustan las Moto Guzzi o podemos comprar Yamaha, ¿verdad?".

El segundo es específicamente no imponer restricciones a productos que no se producen en la UE. "Lo que hace Estados Unidos es poner aranceles a todo y a todos, incluidos los plátanos y el café, que ellos no producen. Eso no es muy inteligente, intentamos ser inteligentes en nuestra respuesta", ha explicado la misma fuente.

El tercer aspecto es precisamente alcanzar ese equilibrio tanto a nivel interno como externo. La dimensión externa pasa por amplificar lo máximo posible el daño para Estados Unidos. En el caso del aluminio y el acero, la Comisión ha puesto en el punto de mira, sobre todo, estados republicanos. La dimensión interna pasa por asumir que aunque todos los países de la UE sufrirán el golpe de una u otra forma, el impacto esté más o menos repartido.

Además del acero y el aluminio y los coches, Trump ha puesto en el punto de mira los sectores de la madera, los semiconductores y el farmacéutico. Sobre los dos primeros ya pensan medidas arancelarias específicas. Pero en Bruselas preocupa que los otros ámbitos acaben también siendo víctimas de la guerra comercial. Bruselas ha convocado diáologos estratégicos sobre el acero y los coches el lunes, y con el sector farmacéutico el martes.

Otra cuestión que preocupa a Bruselas es el impacto colateral de las medidas de Trump. Hacer negocios con Estados Unidos saldrá más caro, así que es muy probable que las exportaciones cambien de destino y Europa, con un mercado único con 500 millones de habitantes, es muy jugoso. La Comisión va a seguir de cerca la evolución de los mercados, posibles tendencias e incluso prácticas abusivas. De momento, solo tiene medidas de protección para el acero pero no descarta, si fuera necesario, hacerlas extensibles a otros sectores.

La última pata del plan de acción de la Comisión es, en plena escalada proteccionista, seguir abierta al comercio. A finales del pasado año, concluyó las negociaciones con los países del Mercosur. Un acuerdo que sigue estando pendiente de ratificar. También ha renovado su colaboración con México, relanzado las negociaciones con los países del Golfo o la India, abierto conversaciones con Indonesia o Malasia, y busca limar asperezas con China.

"Buscamos diversificar nuestras relaciones", ha asegurado una alta fuente del Ejecutivo comunitario. Pero eso, insisten desde la Comisión, ni es nuevo, ni es una respuesta directa a la política de Estados Unidos. "Ya tenemos la red de acuerdos comerciales más amplia y de más rápido crecimiento del mundo", ha añadido la misma fuente asegurando que mientras el bloque tiene tratos con 76 países, Washington solo cuenta con 20. "Si hay alguien que sabe cómo hacer tratos y cómo hacer buenos tratos, somos nosotros", ha dicho.

