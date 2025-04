Kallas pide diversificar las compras de armas en plena guerra comercial con EEUU

"La cooperación en defensa que tenemos con los estadounidenses es muy importante", ha dicho Kaja Kallas, "pero necesitamos diversificar nuestras carteras", ha añadido la jefa de la diplomacia europea, apenas unas horas después del anuncio de la decisión del presidente Donald Trump de imponer aranceles sobre las importaciones globales que, estima la estonia, encarecerá los costes.

Mientras Trump incrementa los aranceles sobre las exportaciones procedentes de la Unión Europea un 20%, su secretario de Estado, Marco Rubio, participa por primera vez en una reunión de la OTAN donde exigirá a los aliados, en especial a los europeos, que aumenten su presupuesto en defensa. A Kallas, que defiende la necesidad de aumentar el gasto militar, no le salen las cuentas.

"En una guerra comercial no hay ganadores", ha dicho la ex primera ministra estonia, que ha advertido que al final los aranceles llevarán a un "alza de los precios" y "tendremos que pagarlo todos". En este contexto, Kallas ha destacado la importancia de reducir la dependencia europea de la industria de la defensa americana. Hasta ahora, la Comisión había introducido en sus planes de rearme un impulso a la industria del continente, llamando a formentar la compra de equipamiento 'made in Europe'. También que aunque abren la puerta a cooperar con terceros países, EEUU nunca está en la lista ni en las declaraciones. Pero es la primera vez que Kallas se desmarca directamente de Washington.

"Ahora mismo compramos mucho a los estadounidenses", pero necesitamos diversificar nuestras carteras para tener capacidad de producir aquí la munición y las cosas que necesitamos. Y también poder comprar a otros aliados para tener un catálogo diversificado en este sentido", ha dicho la estonia. La jefa de la diplomacia europea ha participado este jueves en una reunión de ministros de Defensa de la UE. El viernes se verá las caras con Rubio en Bruselas.

"Está claro que nos encontramos en una situación muy difícil en la que tenemos que gastar más en defensa", ha reconocido Kallas desde Varsovia. Sin embargo, la alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común ha destacado sobre todo la importancia de elegir bien en qué ganastamos. "Yo no me centraría tanto en las cifras como en las capacidades", ha dicho la estonia.

Precisamente, mejorar la coordinación entre los distintos países, hacer uso de esfuerzos comunes para reforzar capacidades de defensa comunes o realizar compras conjuntas para agregar la demanda, son algunas de las propuestas de la propia Kallas en el marco del Libro Blanco sobre la defensa. Tanto esa estrategia para reforzar la política de seguridad a medio plazo como el plan de rearme por valor de 800.000 millones de euros tienen un marcado componente europeo.

Apoyo a Ucrania

En la reunión, los ministros han debatido estos planes, pero también cómo mantener un apoyo reforzado a Ucrania frente a Rusia. "Para poner fin a la guerra, debemos reforzar nuestro apoyo a Ucrania. Todos estamos de acuerdo en esto", ha dicho la alta representante. Kallas ha destacado los compromisos bilaterales de un buen número de países para incrementar su ayuda a Kiev.

"Francia ha anunciado una ayuda adicional de 2.000 millones de euros; Alemania ha comprometido hasta 12.000 millones de euros para los próximos años y Suecia ha prometido 1.400 millones de euros en ayuda militar", ha dicho la jefa de la diplomacia europea. "Estas contribuciones no son sólo cifras, el dinero salvará vidas", ha subrayado. Respecto a su propio plan para poder a disposición del Ejército ucraniano 2 millones de cartuchos de artillería este año, Kallas ha dicho que el debate de este jueves ha servido para "afinar" el plan.