Trump prolonga 75 días el plazo para la venta de la filial de TikTok en EEUU

El presidente Donald Trump ha anunciado este viernes su decisión de extender el plazo para que la firma china ByteDance Ltd. se deshaga de las operaciones de TikTok en EEUU y le dé más tiempo para finalizar un plan que mantenga la popular app operando en el país. Trump afirmó que le dará a ByteDance, con sede en Pekín, 75 días adicionales para alcanzar un acuerdo por el que vendería las operaciones de TikTok en EEUU a un comprador estadounidense y evitaría una prohibición que entraría en vigor este fin de semana.

"Mi Administración ha trabajado arduamente en un acuerdo para SALVAR TIKTOK y hemos logrado un progreso tremendo. El acuerdo requiere más trabajo para garantizar que se firmen todas las aprobaciones necesarias, por lo que estoy firmando una orden ejecutiva para mantener TikTok en funcionamiento durante 75 días adicionales", declaró el presidente en una publicación en su plataforma Truth Social.

Trump reiteró su deseo de que China negocie una venta, sugiriendo nuevamente que EEUU podría ofrecer una reducción arancelaria a cambio de la aprobación de Pekín. "Esperamos seguir trabajando de buena fe con China, que, según tengo entendido, no está muy satisfecha con nuestros aranceles recíprocos (¡necesarios para un comercio justo y equilibrado entre China y EEUU!)", declaró Trump en su publicación. "Esto demuestra que los aranceles son la herramienta económica más poderosa y muy importantes para nuestra seguridad nacional. No queremos que TikTok desaparezca. Esperamos trabajar con TikTok y China para cerrar el acuerdo".

Trump revisó el miércoles una propuesta de un consorcio de inversores estadounidenses, entre ellos Oracle Corp., Blackstone Inc. y la firma de capital riesgo Andreessen Horowitz, que se perfilaba como uno de los principales candidatos para comprar TikTok, según dos fuentes familiarizadas con la reunión. El vicepresidente J.D. Vance encabeza los esfuerzos del Gobierno para encontrar un comprador.

Esta es la segunda vez que Trump extiende el plazo de ByteDance para cerrar un acuerdo. Según una ley firmada el año pasado por el presidente Joe Biden, ByteDance debía vender las operaciones estadounidenses de TikTok antes del 19 de enero, pero no llegó a un acuerdo. TikTok fue entonces desconectada brevemente y eliminada de las tiendas de aplicaciones de Apple Inc. y Google. Sin embargo, se evitó un cierre más permanente cuando Trump firmó una orden ejecutiva para retrasar su aplicación. Para asegurar un acuerdo, Trump ha recurrido a varios altos funcionarios de la administración para que ayuden a evaluar a los posibles compradores, poniendo la cartera en manos de Vance y del asesor de Seguridad Nacional, Mike Waltz.

Posibles acuerdos

Según fuentes familiarizadas con la planificación, un posible acuerdo permitiría a nuevos inversores externos poseer el 50% del negocio estadounidense de TikTok en una unidad que se escindiría de ByteDance. Los inversores estadounidenses actuales de ByteDance también poseerían alrededor del 30% del negocio, lo que reduciría la participación de ByteDance a poco menos del 20% y le permitiría cumplir con los requisitos de la ley de seguridad estadounidense. Funcionarios del gobierno hicieron circular recientemente una propuesta según la cual Oracle adquiriría una participación minoritaria en las operaciones estadounidenses de TikTok y trabajaría con compradores estadounidenses para garantizar la seguridad de los datos de los usuarios. Según este plan, el influyente algoritmo de la aplicación permanecería en manos de ByteDance, eliminando así un posible obstáculo para obtener la aprobación del gobierno chino. Sin embargo, quienes critican la propuesta argumentan que dejar el algoritmo en manos chinas incumpliría la ley de desinversión o prohibición y potencialmente permitiría a China acceder a la información de los usuarios a través de una puerta trasera. Permitir que ByteDance o China mantengan el control del algoritmo no disiparía las preocupaciones de que TikTok pudiera ser utilizado para difundir propaganda, afirmaciones que ByteDance y funcionarios de Pekín han rechazado previamente.

Oracle fue la opción original de Trump para comprar TikTok a ByteDance en 2020 como parte de un consorcio que también incluía a Walmart Inc. Ese acuerdo fracasó en los últimos meses de su primer mandato en medio de las impugnaciones legales de ByteDance y la creciente pandemia de COVID-19. Amazon.com Inc. también presentó una oferta a la Casa Blanca en una carta dirigida a Vance y al secretario de Comercio, Howard Lutnick, según una persona familiarizada con el asunto. Sin embargo, la administración no tomó en serio la propuesta, según la persona, quien habló sobre el proceso bajo condición de anonimato.

Otras ofertas conocidas públicamente incluyen una de un grupo liderado por el multimillonario Frank McCourt y el cofundador de Reddit, Alexis Ohanian; otra con el emprendedor tecnológico Jesse Tinsley y la estrella de YouTube MrBeast; una oferta de fusión de Perplexity AI, con sede en San Francisco; así como una oferta de AppLovin Corp.