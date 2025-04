Trump activa los aranceles pese a las amenazas de represalia de China y Europa y presume de que el mundo quiere negociar: "Me besan el culo"

La guerra comercial abierta por Donald Trump ha escalado hasta una peligrosa y brutal nueva fase un minuto después de la medianoche en Washington, las 6.01 de la madrugada en la España peninsular, con la entrada en vigor de la última ronda de aranceles impuesta por el presidente de Estados Unidos.

Ese tsunami de gravámenes que sacude los cimientos de las relaciones internacionales y economías de todo el planeta, que ha disparado incertidumbre y volatilidad y amenaza con una recesión global es sobre todo arrollador en el caso de China, cuyas importaciones están desde este miércoles gravadas con un 104%.

El torrente de cargas arrastra, no obstante, a todos los países señalados con esos aranceles que Trump llama de forma engañosa y equívoca “recíprocos”, que calculó con métodos tramposos y torticeros y se suman a los aranceles universales del 10% que Washington ya empezó a imponer el sábado, además de los que ya cargan con el 25% a todas las ventas en EEUU de productos internacionales de acero y aluminio y de vehículos. Y eso incluye a España y las otras 26 naciones de la Unión Europea, cuyos productos desde este miércoles están castigados en EEUU con gravámenes del 20%.

"Me besan el culo"

Las escasas esperanzas de que Trump diera algún giro de último momento que evitara este salto al vacío ya se habían reflejado el martes en las caídas que sufrieron en su cierre las bolsas estadounidenses. Los mercados asiáticos también abrían esta mañana de miércoles con caídas. Y no hubo marcha atrás desde la Casa Blanca, donde Trump demostraba este martes no solo estar enrocado en su estrategia, pese a las voces crecientes incluso de aliados que le alertan del impacto negativo, sino un espíritu desafiante y fanfarrón.

Esa chulería la exponía, horas antes de la medianoche, en un discurso en una cena de recaudación de fondos del Comité Nacional de Republicanos del Congreso, una intervención en la que aseguraba que numerosas naciones están intentando llegar a pactos con su gobierno para evitar los aranceles o reducirlos. Horas antes había dicho que son ya más de 70 los que han hecho acercamientos a EEUU.

“Los países nos llaman, me besan el culo, están muriéndose por llegar a un acuerdo”, dijo, antes de ridiculizar esas llamadas en una imitación de su supuesto contenido “Por favor, por favor, señor; lleguemos a un acuerdo; haré cualquier cosa, señor”.

”Nos han estafado por todas partes pero ahora es nuestro turno de estafarlos”, dijo en otro momento del discurso, hora y media donde afirmó que EEUU ya está recaudando 2.000 millones de dólares diarios por aranceles y donde afeó de forma insultante y sarcástica las críticas a su estrategia de algunos republicanos en el Congreso, que han sugerido que las cámaras del legislativo puedan ponerle límites.

“Sé lo que demonios estoy haciendo”, defendió desafiante Trump, que avanzó ademas que nuevos aranceles específicos para el sector farmacéutico, otra de sus amenazas, llegarán “muy pronto” y serán “importantes”.

Ni China ni la UE

Pese al tono bravucón y chulesco de Trump la llamada que más le interesa, la del gobierno de Xi Jinping, no se ha producido, por más que el martes por la mañana el republicano escribiera en un mensaje en Truth Social que China “quiere un acuerdo desesperadamente” y augurara que la llamada “sucedería”. Se equivocó.

Tampoco ha trascendido que haya habido una llamada directa desde Bruselas. Y tanto China como la UE, dos de los más importantes socios comerciales de EEUU, plantean responder con sus propias represalias a los asaltos arancelarios de Trump.

En el caso de Pekín, de hecho, se ha prometido luchar con Trump “hasta el final”. El republicano primero impuso aranceles del 20% a importaciones del gigante asiático acusándole de no hacer suficiente para combatir el fentanilo. Luego, anunció la semana pasada que les gravaría el 34% en aranceles “recíprocos”. China respondió diciendo que su represalia sería idéntica. Y aunque Trump amenazó con elevar los gravámenes en un 50% más si Pekín no retiraba ese 34%, China no cedió a la presión.

En el caso europeo, en Bruselas se han empezado a preparar nuevas represalias por los aranceles “recíprocos” y a los coches de EEUU. Y aunque hay plazos en una respuesta escalonada y se confía en el potencial de las negociaciones, desde el gobierno de Trump se ha amenazado a cualquiera que intente responder con represalias.

La UE no se ha presentado, al menos públicamente desde la Casa Blanca, como una prioridad de negociación para Trump, que por ahora ha puesto a otros tradicionales aliados e importantes socios comerciales por delante en su agenda de contactos y en las negociaciones de potenciales acuerdos, que el presidente ha definido como "trajes a medida".

Específicamente, Trump se centró lunes y martes en potenciar las negociaciones con Japón y Corea del Sur, cuyas importaciones a EEUU son, por volumen, las quintas y séptimas mayores, respectivamente. El mandatario habló el lunes con el primer ministro japonés y este martes hizo lo mismo con el presidente en funciones surcoreano, y equipos de los dos países viajan a EEUU para negociaciones de alto nivel.

"Otros temas"

Jamieson Greer, representante comercial del gobierno de Trump y responsable de supervisar la implementación de los gravámenes, defendía con contundencia la política arancelaria del mandatario en una comparecencia ante el Comité de Servicios Financieros del Senado, donde aseguraba que con la estrategia de Trump no se está abordando solo el déficit comercial sino “otros temas que no están cubiertos por comercio y aranceles”.

Greer reconocía que no hay un calendario marcado como objetivo. Pero la cuenta atrás hacia una guerra comercial inédita tenía un límite un minuto después de la medianoche y, una vez superado ese límite, el mundo navega en aguas desconocidas.