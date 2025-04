Argentina confirma el acuerdo con el FMI y cumple una de las exigencias del organismo: liberar el mercado de cambios

El Gobierno argentino anunció la materialización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el que recibirá 20.000 millones de dólares. El país sudamericano es el principal deudor del organismo financiero en todo el mundo. Antes de recibir el nuevo envío de dinero, tenía un pasivo con el FMI de 40.000 millones de dólares. La gestión de Donald Trump rindió sus frutos en momentos en que el préstamo parecía no llegar y poner en peligro el programa económico de la ultraderecha. El crédito exigió una medida que el presidente Javier Milei se resistía a aceptar: la devaluación en los hechos del peso, la moneda local. El ministro de Economía, Luis Caputo, informó que el precio del dólar se moverá dentro de una banda móvil que va de los 1000 a los 1400 pesos. Hasta este viernes, el Banco Central (BCRA) había fijado el valor de la divisa en 1036 pesos. Los analistas financieros esperan este cambio. El BCRA había perdido más de 2000 millones de dólares para sostener un precio artificial del dólar. La gran pregunta de los medios de prensa es cuál será el impacto en control de la inflación, la principal bandera del anarco capitalista que en marzo ha mostrado sus dificultades. El costo de la vida tuvo un aumento de 3,8% y los precios de los productos de la canasta familiar suelen acompañar las oscilaciones de la divisa norteamericana.

El FMI también exigió que el Gobierno libere por completo el mercado de cambio, con lo cual se terminan las restricciones para realizar operaciones de comercio exterior y girar utilidades a las casas matrices.

Hasta este viernes, los ciudadanos de a pie podían comprar apenas 200 dólares. Ya no habrá restricciones. El BCRA no solo contará con la asistencia del Fondo sino otros organismos multilaterales que sumarán a sus reservas 3500 millones de dólares. Milei ha renovado a su vez un préstamo de 5000 millones de China, a pesar de las sugerencias de Washington de romper los lazos financieros con Pekín. En este contexto llegará el próximo martes a Buenos Aires el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott K.H. Bessent. No se descarta otra muestra de generosidad de la Administración Trump hacia su principal aliado latinoamericano.

Deudor histórico

Argentina ha suscrito su vigésimo segundo acuerdo en la historia con el FMI, al cual adhirió tras el golpe de Estado de 1955 contra el general Juan Domingo Perón. En 2004, el presidente Néstor Kirchner canceló la deuda pendiente de 9800 millones, utilizando reservas del BCRA y con la ayuda del bolivariano Hugo Chávez. En 2018, el Gobierno de derechas de Mauricio Macri reinició el ciclo del endeudamiento que acaba de profundizarse. El peronismo advirtió que no reconocerá ese préstamo si llega al poder en 2027.

Caputo aseguró que, a diferencia de situaciones precedentes, este dinero servirá para emprender un ciclo virtuoso de la economía. "Permite tener una moneda más sana y acelerar el proceso de desinflación". El control cambiario, conocido como "cepo", es historia pasada. "Tanto daño ha hecho. Se puso en el 2019 y limita el normal funcionamiento de la economía". Por entonces, Caputo acababa de ser desplazado del BCRA que conducía bajo las órdenes de Macri y Milei, un altisonante tertuliano televisivo, lo consideraba responsable del desastre financiero. "Terminar con el cepo cambiario dentro de este contexto macroeconómico de orden fiscal y monetario inevitablemente va a generar que empiecen a entrar inversiones que hoy están pendientes de que Argentina diera esta nueva etapa y pueda terminar con las restricciones cambiarias", prometió el ministro y resaltó el rol presidencial, "su liderazgo, su generosidad, su valentía y porque cada vez que trabajo más con él más admiración me genera".

Alivio

El acuerdo con el FMI tiene el impacto de un bálsamo para Milei, quien atravesó su peor quincena política entre fines de marzo y abril: en medo del conflicto social creciente y una caída de su imagen, el Senado rechazó la postulación de dos nuevos integrantes del Tribunal Supremo y la cámara de Diputados ha creado una comisión investigadora del "criptogate" para dilucidar la responsabilidad del presidente y su hermana, Karina, a la vez secretaria general de la Presidencia y articuladora del partido oficial, La Libertad Avanza.

El impacto noticioso del entendimiento con el organismo financiero relegó a un plano secundario una noticia de peso. El fiscal Eduardo Taiano pidió levantar el secreto fiscal de los hermanos Milei para dilucidar su papel en la estafa de $SLIBRA, el activo digital que promocionó en su cuenta de X para luego borrar la recomendación una vez que se consumó el timo que le permitió a sus arífices ganar unos 100 millones de dólares.