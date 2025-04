Kallas critica a Israel por excederse en sus últimas operaciones militares: "Van más allá de la legítima defensa proporcionada"

La alta representante para la política exterior y de seguridad común de la Unión Europea, Kaja Kallas, ha criticado este lunes las últimas operaciones del Ejército israelí que, en su opinión van más allá de la legítima defensa, y también la política de colonización del Gobierno y sus consecuencias en Cisjordania, aunque reconoce no tener consenso para endurecer las sanciones.

“Israel tiene derecho a defenderse pero sus acciones actuales van más allá de la legítima defensa proporcionada”, ha dicho Kallas en rueda de prensa tras reunirse con los ministros de Exteriores de los veintisiete países de la UE en Luxemburgo. Justo después de ese encuentro, la estonia ha celebrado el primer diálogo de alto nivel con la Autoridad Palestina.

Tras esa reunión, Kallas ha mostrado tras la reunión su preocupación por la situación humanitaria en Gaza y ha condenado el bloqueo a la llegada de ayuda impuesto por el Gobierno de Israel, pero también las restricciones en el acceso a servicios básicos en otros territorios palestinos. “Nos preocupa el agravamiento de la situación en Cisjordania, incluidos los desplazamientos de miles de personas”, ha dicho la jefa de la diplomacia europea.

La estonia también ha criticado la política colonizadora del Gobierno de Binyamin Netanyahu, contra la que la UE ya ha impuesto sanciones en el pasado. “Para demostrar que deploramos la violencia de los colonizadores, necesitamos pasos tangibles”, ha dicho Kallas, que reconoce sin embargo no contar con el respaldo de los Veintisiete. “Trabajaré para lograr consenso”, ha añadido.

En un intento de aumentar su influencia en la región, en los últimos meses, la UE ha relanzado el diálogo político con las autoridades de Israel y Palestina. El pasado mes de febrero, fue el ministro de Exteriores israelí Gideon Sa’ar, quien se desplazó a Bruselas. En esta ocasión, ha sido el primer ministro y ministro de Exteriores palestino Mohamed Mustafa el que se ha reunido con Kallas, y la comisaria para el Mediterráneo Dubravka Šuica.

Toque de atención

Durante su intervención, Mustafa ha recordado que las víctimas por los bombardeos israelíes en Gaza ascienden ya a más de 50.000 y barrios enteros han quedado en ruinas. “Lo que estamos viendo no es una guerra: es un intento de eliminar un pueblo y una causa”, ha dicho el primer ministro palestino.

Mustafa ha dicho que no ha venido a “culpar a nadie” pero sí a “pedir claridad a la comunidad internacional”. El premier ha insistido en que no puede haber paz duradera si Israel no paga por los crímenes cometidos en Gaza y Cisjordania. También que la petición de un alto el fuego no es una cuestión política sino de vida o muerte. “El silencio o la demora solo inspiran impunidad”, ha dicho el primer ministro. “Hay que salvar vidas. Liberar a los secuestrados y detenidos. Que la ayuda llegue”, ha insistido.

La Comisión ha aprovechado la reunión para anunciar un plan de ayuda a la recuperación de Palestina de aquí a 2027, por valor de 1.600 millones de euros. Ese dinero debe servir no solo para garantizar el acceso a los servicios básicos a la población, sino también para ayudar a relanzar una economía mermada por las restricciones que impone Israel.

Para Mustafa, en este sentido, el partenariado con la UE es clave no sólo para garantizar la paz sino también la reconstrucción, y ha pedido responsabilidad y liderazgo a los Veintisiete. “La UE siempre ha apostado por la solución de dos estados. Ese legado importa”, ha dicho el premier, “y debe traducirse en liderazgo y voluntad para acabar con la ocupación israelí, no para apoyarla”.