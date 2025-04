La UE llama a aumentar la presión a Rusia tras el bombardeo de Sumi

"La única forma de hacer negociar a Rusia en serio es poniendo más presión", ha dicho este lunes la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas. "La otra es ayudar a Ucrania para que pueda defenderse", ha añadido en rueda de prensa tras una reunión de los ministros de Exteriores de la Unión Europea en Luxemburgo.

Las conversaciones de paz impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Ucrania no están dando frutos. No solo no se ha logrado un alto el fuego sino que los ataques del Ejército ruso se han intensificado. El ministro de Exteriores lituano, Kestutis Budrys, ha calificado el ataque en Sumi del pasado fin de semana de "crímen de guerra por definición". Su colega finlandesa, Elina Valtonen, ha acusado a Putin de despreciar las vidas humanas y los esfuerzos por la paz.

Para Budrys, lo sucedido en los últimos días es una "humillación" a los esfuerzos americanos y pide mano dura contra Rusia. Para el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, demuestra las verdaderas intenciones del presidente ruso, Vladímir Putin. "Aunque Ucrania lleva más de un mes aceptando un alto el fuego, está claro que Putin no tiene intención de avanzar en esta dirección", ha dicho Barrot.

Una postura que comparten buena parte de sus colegas. En una referencia velada a Trump, que calificó de "error" el bombardeo sobre Sumi, Kallas ha subrayado que "va en el interés de todos que Rusia se dé cuenta" de que lo que fue un error fue atacar Ucrania. "Espero que ahora quede claro para todos que si quieres que paren las matanzas, hay que aumentar la presión sobre Rusia que es quien las comete", ha dicho la estonia.

Sanciones y ayuda

Ante la escalada, los europeos consideran que mantener el apoyo militar a Ucrania es fundamental. La alta representante para la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE ha celebrado los avances en el cumplimiento del compromiso de los veintiseis (todos los países de la UE menos Hungría) de enviar 2 millones de proyectiles a Ucrania. Según Kallas, los europeos ya han comprometido dos tercios de la munición.

La estonia ha llamado a los gobiernos a traducir los compromisos en acciones y acelerar los envíos para hacer frente a las necesidades de Ucrania lo antes posible. Según Kallas, tanto el Servicio de Acción Exterior de la UE como República Checa a través de la iniciativa que lanzó el pasado año han mapeado la munición disponible, lo que debería acelerar el proceso.

Con el objetivo de aumentar la presión sobre el Kremlin, Kallas trabaja además ya sobre un nuevo paquete de sanciones que espera poner sobre la mesa de los ministros el próximo mes de mayo. El ministro de Exteriores francés ha pedido medidas "más duras", que "asfixien" al Kremlin. Con Estados Unidos dispuesto a garantizar el suministro a Europa, preguntada sobre la posibilidad de poner el gas en la lista de sanciones, ha reconocido que "tendría un gran efecto”.

Pero también ha admitido Kallas que todo paquete de sanciones requiere unanimidad. "Hay un país, Hungría, que carece de la claridad moral que nosotros tenemos", ha dicho el ministro de Exteriores polaco Radoslaw Sikorski, preguntado por la posibilidad de aprobar un nuevo paquete de sanciones. Sikorski ha dicho que ya ha intentado levantar el veto húngaro en otras cuestiones, "pero es como hablar a una pared".