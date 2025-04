China ordena a sus aerolíneas suspender la recepción de aviones de Boeing en respuesta a los aranceles de Trump

El choque entre EEUU y China iniciado por el presidente Donald Trump con la imposición de aranceles que han ido escalando hasta el 145% para las importaciones del gigante asiático ha vivido este martes un nuevo capítulo con la decisión de Pekín de ordenar a las compañías aéreas nacionales que suspendan todas las recepciones de aviones del fabricante estadounidense Boeing, según ha informado Bloomberg. La nueva política comercial del republicano ha comportado que en la práctica se duplique con creces el coste de los aparatos y las piezas de recambio fabricados en Estados Unidos y que llegan a territorio chino, algo difícilmente asumible por las compañías aéreas.

El propio Trump ha confirmado el gesto de China a través de un mensaje en Truth Social: "Curiosamente, acaban de retractarse del importante acuerdo con Boeing afirmando que 'no tomarán posesión' de los aviones", ha escrito horas después de salir publicada la información.

Después de la última subida arancelaria de la Casa Blanca, el Gobierno de Xi Jinping anunció el pasado viernes que aumentaba también sus gravámenes a los bienes estadounidenses al 125% pero avisó de que se plantaba y que no iba a seguir con esta escalada de tarifas. Nada comentó sobre otro tipo de represalias como la conocida este martes. Este lunes, Xi insistió en el mensaje que repite como un mantra durante las últimas semanas: el proteccionismo "no llevará a ninguna parte" y en una guerra comercial "no habrá ganadores".

Caída en bolsa

Según explica Bloomberg, además de ordenar la suspensión de las recepciones, Pekín también pidió a las aerolíneas del país que "detengan todas las compras de equipos y piezas de aviones a empresas" de EEUUy está considerando ayudar a las empresas que alquilan aviones Boeing y que se enfrentan a mayores costes.

El constructor aeronáutico estadounidense, que ha declinado comentar esta información, ha sufrido una caída cercana al 2% en la cotización de sus acciones en el inicio de la sesión de la bolsa de Nueva York. Boeing considera a China como uno de los mercados con más potencial de crecimiento, donde su gran rival, Airbus, tiene una posición dominante. Según indica en su web, a finales de marzo su cartera de pedidos contenía 130 aviones para clientes chinos (tanto compañías aéreas como de arrendamiento). Sin embargo, esta cifra podría ser superior, pues algunos clientes prefieren no ser identificados.

Las tres principales aerolíneas chinas, Air China, China Eastern Airlines y China Southern Airlines, estaban pendientes de recibir 45, 53 y 81 aparatos Boeing, respectivamente, entre 2025 y 2027.