Ucrania ultima el acuerdo de minerales con EEUU

Ucrania ultima el acuerdo que permitirá a Estados Unidos acceder a la explotación de recursos naturales en ese país, una condición impuesta por el presidente, Donald Trump, como parte de su mediación en el conflicto con Rusia, informó la cadena CNN. Alcanzar un acuerdo lleva implícito que se produzcan avances en las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia, ya que no sería posible la explotación de minerales en un contexto bélico o inseguridad en las redes de transporte.

Según la CNN, el acuerdo no contempla las garantías de seguridad concretas que el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, solicitaba a Washington como parte de las negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia. El Gobierno de Estados Unidos ha insistido en los últimos días en que a Trump se le está agotando la paciencia y ha amenazado con retirarse de la mediación entre Ucrania y Rusia si ambas partes no dan esta semana pasos concretos para poner fin al conflicto.

La viceprimera ministra ucraniana y titular de la cartera de Economía, Yulia Svyrydenko, estará en Estados Unidos para suscribir el documento, confirmó a la CNN una fuente familiarizada con el proceso. Estaba previsto que Trump y Zelenski firmaran el acuerdo en febrero pasado en la Casa Blanca, pero se pospuso debido a una fuerte discusión que ambos líderes protagonizaron en el Despacho Oval.

Rusia declaró el lunes de forma unilateral una tregua temporal de tres días, del 8 al 10 de mayo, para conmemorar el 80 aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Kremlin, sin embargo, rechaza la tregua de 30 días que propone Zelenski.

El acceso a minerales raros en Ucrania es una exigencia de Trump como forma de compensar los recursos que Estados Unidos ha destinado en los últimos años para apoyar militarmente al país europeo frente a la invasión rusa. Contrariamente a lo que deseaba Trump el texto no reconoce como una deuda hacia Estados Unidos las decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar y financiera otorgadas a Ucrania por su predecesor Joe Biden. "Ninguna deuda, ninguna ayuda" concedida antes de la firma "forma parte de este acuerdo", aseguró el primer ministro ucraniano, Denys Chmyhal, a la agencia AFP.

El documento, que aún debe ser ratificado por el Parlamento ucraniano tras su firma, no parece incluir garantías de seguridad estadounidenses frente a Rusia, a pesar de que Ucrania no deja de solicitarlas. Consultado por AFP sobre este tema, el responsable de la presidencia no respondió. El texto "garantiza la igualdad de las partes" y prevé la creación de un "fondo de inversión para invertir en la reconstrucción" de Ucrania, devastada por la guerra, coemntó el primer ministro. Según él, el fondo será financiado y gestionado en partes iguales por ucranianos y estadounidenses.