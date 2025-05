Así es la chimenea instalada en el Vaticano de donde saldrá la 'fumata' que anuncie al nuevo Papa | VÍDEO

La icónica chimenea que anunciará al nuevo Papa al mundo ya está instalada en el tejado de la capilla Sixtina. Desde la tarde del próximo miércoles un total de 133 cardenales se clausurarán en las instancias vaticanas para dirimir quien debe ser el sucesor de Francisco I. El resultado de sus votaciones se comunicará al mundo mediante un ritual que acumula dos siglos de vigencia, si bien su técnica y misterios se han ido perfeccionando: la 'fumata blanca'.

Si bien el rito del cónclave que elige al nuevo Papa tras el deceso del vigente se remonta al siglo décimo, no siempre se ha comunicado de la misma manera a los fieles el resultado del mismo. La tradición de las fumatas se remonta a inicios del siglo XIX, si bien por aquel entonces tan solo existía la 'fumata negra'.

Cuando los cardenales votaban para escoger al nuevo sumo pontífice, lo hacían mediante unas papeletas lacradas. Tras la votación se producía un recuento y si no había ningún candidato que lograra los suficientes apoyos para coronarse como vicario de Cristo en la Tierra, los cardenales quemaban en el hogaril de la capilla Sixtina sus papeles, inservibles ya tras la fallida votación. La incineración de dichas papeletas generaba un humo negro que brotaba por la chimenea y el vulgo concentrado en la plaza de San Pedro sabía así que no tenían, por el momento, nuevo Papa.

Era entonces la ausencia de dicho humo lo que indicaba el consenso suficiente para entronizar a un nuevo obispo de Roma. No obstante, el mecanismo podía generar confusión y no fue hasta el cónclave de 1914 cuando se produjo la primera 'fumata blanca'. Los sirvientes vaticanos vieron que si añadían paja húmeda al fuego donde se quemaban las papeletas, sumado al lacre que estas llevaban, lograban que el humo resultante no fuera negro, sino blanco. Así, cuando fue elegido el cardenal Giacomo della Chiesa, que se bautizó como Benedicto XV, brotó por primera vez del tejado vaticano una fumata blanca para anunciarlo.

No obstante, la combinación entre la cera de abeja del lacre de las cartas y la paja no siempre conseguía impregnar de la blancura suficiente al humo como para dar una imagen nítida e inequívoca para los expectantes asistentes. Es por ello que posteriormente se añadieron productos químicos al ritual de quema de papeletas para lograr la reconocible fumata blanca. Durante el cónclave de 2013, el Vaticano reveló que dichos productos químicos utilizados para colorear el humo eran los siguientes. Si la fumata debía ser negra se usaba el perclorato de potasio, antraceno y azufre; por el contrario, si debía ser blanca se empleaba el clorato de potasio, lactosa y colofonia.

En los próximos días los trabajadores vaticanos deberán preparar sus mezclas y, según la voluntad y capacidad de acuerdo de los cardenales, preparar una u otra mezcla y anunciar así al mundo cuándo tendrán al sucesor de Francisco I. Una imagen que, desde 2005, cuando se eligió al sucesor de Juan Pablo II, la elección del nuevo papa se complementa con el sonido de las campanas de la Basílica de San Pedro.