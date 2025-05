Anders Arborelius, cardenal sueco: "Sería lógico que el próximo Papa fuera africano o asiático"

Si algo le molesta al extremadamente amable cardenal sueco Anders Arborelius (Sorengo, Suiza, 1949) es que lo califiquen de conservador o moderado. "No sé cómo me llaman", dice, riéndose, este exluterano convertido al catolicismo a los 20 años y licenciado en Teología y Filosofía. "Para mí siempre es un poco ridículo que se usen estos términos tan políticos [para referirse a la Iglesia católica]. Además, una persona puede ser muy conservadora en algunas cosas y en otras muy progresista. Por ejemplo, en la economía, Francisco era más progresista que ningún sistema político y, al mismo tiempo, en cuestiones como el aborto y el matrimonio de homosexuales tenía ideas más conservadoras", añade, en entrevista con EL PERIÓDICO, en un convento romano de monjas suecas en el que se refugiaron católicos perseguidos durante la Reforma protestante en el siglo XVI.

Difícil llevarle la contraria. Él mismo también vive esa dicotomía, al ser un convencido antiabortista que también ha levantado dudas sobre -por ejemplo- sobre la posibilidad que las mujeres sean diáconos, y -simultáneamente- un sacerdote al que no le ha temblado la voz para defender a los migrantes y a la importancia del diálogo entre las religiones; que, además, procede de la periferia católica de Europa (Suecia, uno de los países más secularizados de Europa).

¿Qué Papa necesita ahora la Iglesia para sí misma?

Un Papa que pueda mostrar el rostro de Jesús al mundo y también un Papa que trabaje para la unidad interna.

¿Y qué Papa cree que el mundo necesita?

Es un momento muy difícil y muy complicado. Vemos también ahora en Europa que es una nueva época. Por ejemplo, Suecia y Finlandia siempre han sido países neutrales. Pero ahora, con esta guerra muy cercana a nosotros, los dos países han decidido entrar en la OTAN. Y en Europa hay también un poco de miedo de qué van a hacer los Estados Unidos. Es un tiempo difícil política y espiritualmente.

¿Están hablando también de esto en las reuniones precónclave?

Hablamos sobre todo de la Iglesia, pero pienso que todos tenemos esta misma idea de que necesitamos un Papa que pueda hablar al mundo para fomentar el deseo de paz y diálogo en un mundo tan conflictivo.

¿Buscan un Francisco II?

Bueno, naturalmente, no buscamos una fotocopia. Pero, en un mundo secularizado, muchas personas de todo tipo han mostrado su admiración y su respeto por el papa Francisco como una autoridad moral universal, no solamente para cristianos o católicos, y pienso que en este tiempo de tanta conflictividad necesitamos una figura semejante. No solo un Papa para los católicos, sino para la humanidad.

Habla de respeto, pero Donald Trump publicó una foto de sí mismo vestido como un Papa. ¿Qué piensa de esto?

Es ridículo, pero naturalmente [refleja] el peligro de los políticos que quieren usar a la Iglesia. Lo vemos también muy claramente en Rusia, [donde está, Vladímir] Putin. Es muy importante que la Iglesia no entre en esto. Tenemos que tener una Iglesia neutral y que fomente el diálogo entre las diversas opciones políticas.

¿Cómo tender puentes cuando hay partidos de extrema derecha que están creciendo gracias al rechazo a los inmigrantes?

Es interesante, la última vez que pude encontrar al papa Francisco hace dos meses, en la peregrinación nórdica, tuvimos una audiencia privada con él, la última antes de que enfermara. Y él dijo que quería agradecer a Suecia por haber recibido a tantos refugiados de América Latina. Entonces pensé: "Esto ya no es así", pero no quise decírselo. Ese es el problema en Europa de ahora, que se cierran las puertas y se hacen muros.

¿Cómo puede hacer el futuro Papa para mantener unidas a todas esas culturas tan diferentes que hay dentro de la Iglesia católica?

Esta es una cuestión muy importante. Y muchos dicen que ahora la Iglesia ya no tiene su centro en Europa, sino en África, Asia, Latinoamérica. Por eso sería lógico (dijo "natural") que el próximo Papa fuera africano o asiático. En Suecia se ve bastante bien: los católicos nativos son muy pocos y más del 80% son inmigrantes.

¿Un Papa africano o asiático?

Sí, sí, sí. El problema es que no se conocen tanto.

Usted también está en las quinielas de los papables.

Hace reír. Hay tantos rumores. Algunos quieren un italiano, otros de esas zonas que le decía.

¿Se frenarán las reformas de Francisco?

Bueno, las reformas no se pueden frenar porque están ya en camino. Esto no quiere decir que no haya que hablar más y aclarar algunas cosas.

Hace días habló de un cónclave largo. ¿Lo sigue pensando?

Sí, porque, en mi opinión, muchos no se han decidido. Es mi impresión.

¿Los europeos no están unidos?

Pienso que muchos en Europa comprenden que ya no estamos en el centro del mundo y de la Iglesia. Tenemos que ser más humildes.

Última pregunta, ¿qué Papa no quisiera?

Un Papa que no quiere dialogar, que no quiere la paz, un Papa sin una vida espiritual profunda.

