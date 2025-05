Israel convoca a la embajadora de España en Tel Aviv tras llamar Sánchez al país "Estado genocida" por la masacre en Gaza

Israel ha convocado a una reunión este jueves en el Ministerio de Exteriores a la embajadora de España en el país, Ana María Salomón, para reprocharle las "duras declaraciones" de Pedro Sánchez en el Congreso, en las que se ha referido al país como "Estado genocida", según confirma la Embajada de Israel en España a este diario y amplían m. La noticia ha sido adelantada por El Español, que asegura que el ministerio de Exteriores israelí ha explicado que Salomón recibirá una "dura reprimenda".

El Ministerio de Exteriores español no ha querido confirmar la noticia. "No hacemos comentarios", ha sido la respuesta oficial. España está impulsando una resolución en la ONU para pedir el fin de “la matanza de civiles” en Gaza.

La embajadora Salomón ya fue sometida a otra reunión de castigo junto a sus homólogos de Noruega e Irlanda el pasado 24 de mayo, después de que los tres países reconocieran el Estado palestino. La reunión fue grabada y filtrada a los medios, en contra de los usos diplomáticos, y en ella se proyectó un vídeo sobre la masacre de Hamás del 7 de octubre.

Las palabras de Sánchez en cuestión formaban parte de una respuesta ael diputado de ERC Gabriel Rufián en el Congreso sobre el comercio de armas con Israel en estos 18 meses de guerra (España ha realizado al menos 134 operaciones de compraventa de armas por valor de más de mil millones de euros en estos meses, según el Centro Delàs). "Le puntualizo una cosa, señor Rufián. Nosotros no comerciamos con un Estado genocida, no lo hacemos. Creo que el otro día desde esta tribuna explicité de qué estamos hablando, cuando se hablaba de algunas cosas que no se ajustan a la verdad", ha dicho el presidente.

No queda claro si se refería a la expresión usada por Rufián o el uso ha sido intencionado. Pero Sánchez fue pionero en Europa en sus críticas a Netanyahu por la guerra en Gaza, y él ha liderado un polo en Europa que ha pedido que se revise el acuerdo de asociación con el país para ver si se cumple en su apartado de respeto a los derechos humanos.

Varios de los ministros de Pedro Sánchez han calificado de "genocida" a Israel: la ministra de Defensa, Margarita Robles; la vicepresidenta, Yolanda Díaz y también las líderes de Podemos Ione Belarra o Irene Montero, que fueron las primeras en usar el término. La Corte Internacional de Justicia considera plausible el genocidio y tiene un caso abierto contra Israel, en una causa iniciada por Sudáfrica y a la que se ha sumado España.

Israel no tiene en estos momentos embajador en España, en represalia por el reconocimiento de Palestina como Estado y tras varios choques diplomáticos. Su representante en España, Rodica Radian-Gordon, fuera llamada a consultas en mayo de 2024 a raíz del reconocimiento del Estado palestino y no se ha enviado desde entonces a otro diplomático para ocupar el puesto. La misión la lidera el encargado de negocios, Dan Poraz. En Irlanda, Israel ha cerrado su embajada.

Cambio del tono en Europa

Desde que Benjamín Netanyahu rompió unilateralmente la tregua en Gaza hace dos meses, y ordenó un cerco total a la Franja que impide hasta hoy la entrada de agua, comida y medicinas, el tono en ciertos países europeos está cambiando. Alemania, Francia y Reino Unido emitieron un inédito comunicado conjunto exigiendo a Israel que permitiera la entrada de ayuda humanitaria. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha calificado hoy la situación de Gaza como "dramática e injustificable".

Medios como el Financial Times, The Economist, The Guardian o The New York Times han publicado en los últimos días editoriales criticando duramente el cerco a Gaza y a Netanyahu por prolongar la guerra.

El primer ministro sigue en busca y captura por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, incluido el de uso del hambre como arma de guerra. Un informe de esta semana de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (CIF) ha emitido una alerta: toda Gaza se encuentra en situación de emergencia alimentaria (fase 4 de 5 de la CIF), con más de 71.000 casos de desnutrición aguda en niños y niñas de Gaza de entre 6 y 59 meses, de los cuales 14.100 son casos graves.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha anunciado que está dispuesto a reconocer el Estado palestino en las próximas semanas. Este miércoles, el primer ministro Netanyahu le ha acusado de "hacerse eco de la despreciable propaganda" de Hamás y proferir "libelos de sangre" tras sus críticas por el bloqueo de la entrega de ayuda humanitaria, informa Europa Press. "Macron ha decidido una vez más alinearse con una organización terrorista islamista asesina y hacerse eco de su despreciable propaganda, acusando a Israel con libelos de sangre", ha dicho Netanyahu. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, sin embargo, recibió con honores militares este martes a su homólogo israelí, Isaac Herzog, en Berlín.