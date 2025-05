Una nueva prueba de ADN deja en libertad a un británico que lleva 38 años preso por un asesinato que no cometió

El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido anuló este martes la condena a un hombre que permanece entre rejas desde hace 38 años por un asesinato que no cometió, tras salir a la luz nuevas pruebas de ADN que demostraron su inocencia.

Peter Sullivan, de 68 años, escuchó emocionado desde la prisión de Wakefield (norte de Inglaterra) esta histórica decisión que le exime del asesinato de Diane Sindall, una camarera de 21 años que fue sometida a una agresión sexual en la localidad de Birkenhead, junto a Liverpool, en 1986.

Según sus abogados, Sullivan es víctima del error judicial más prolongado que haya involucrado a un prisionero vivo en la historia del Reino Unido.

"Perdí mi libertad hace cuatro décadas por un delito que no cometí. Lo que me ocurrió estuvo muy mal, pero no quita que lo que sucedió fue una atroz y la terrible pérdida de una vida", dijo Sullivan en un comunicado leído por su abogado a las puertas del tribunal, en el que confesó que no estaba ni "enfadado" ni "resentido".

Un portavoz de la Policía de Merseyside, la encargada de reabrir la investigación en 2023, sostuvo que cuando ocurrió el suceso, la investigación del ADN estaba en sus inicios y que el equipo original no pudo contar con esa tecnología.

Durante la vista, la Fiscalía sostuvo que la nueva prueba de ADN era "suficiente para poner en duda la seguridad de la condena", que era de cadena perpetua con una pena mínima de 16 años, después de que Sullivan recurriera la pena por tercera vez y 17 años después de su primer intento, que tuvo lugar en 2008.

Fue la Comisión de Revisión de Casos Penales (CCRC, en inglés) la que, en noviembre del pasado año, declaró que las pruebas de ADN registradas en el escenario del crimen no coincidían con las del condenado, que llegó a confesar el crimen, aunque después se retractó alegando presiones policiales.

Además, la CCRC alegó que, en el momento de la detención, a Sullivan se le negó el asesoramiento jurídico pertinente en los siete primeros interrogatorios, a pesar de haberlo solicitado.

"La verdad os hará libres", exclamó Sullivan, del que se desconoce aún cuándo abandonará la prisión en la que aún permanece, según explicó su abogado, tras el fallo del tribunal.