"Terriblemente distópico": Estados Unidos rastrea el ADN de 130.000 niños migrantes y los almacena en una base de datos para criminales

Puede que tengas tan solo cuatro años, pero si eres migrante y vives en Estados Unidos eso es suficiente para que se te considere como un potencial criminal.

El Gobierno de Estados Unidos ha extraído el ADN de más de 133.000 niños y adolescentes inmigrantes, unos datos genéticos particularmente sensibles que almacena en una base de datos de delincuentes gestionada por el FBI para rastrearlos en el futuro en el caso de que comitan delitos.

Una investigación de la revista Wired desvela por primera vez el alcance del controvertido programa con el que el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de EEUU recopila el ADN de todo aquel que quiera entrar al país. Entre octubre de 2020 y finales de 2024 se habrían tomado muestras de hasta 2,8 millones de personas, cifra que incluye hasta 133.539 adolescentes y niños.

Las agencias fronterizas que dependen del Departamento de Seguridad Nacional tienen permiso recoger huellas dactilares y ADN de cualquier persona que haya entrado a EEUU sin permiso a partir de los 14 años. Sin embargo, Wired ha detectado 227 casos que afectan a chicos y chicas de 13 o menos años. Incluso se ha documentado al menos un caso de un "inmigrante sin papeles" de tan solo cuatro años de edad.

Recolección genética acelerada con Biden

Los datos publicados por la agencia de protección fronteriza muestra que la extracción de información genética de la población migrante se disparó durante la presidencia de Joe Biden, especialmente en 2024, cuando el demócrata, primero, y la entonces vicepresidenta Kamala Harris, después, estaban en plena campaña electoral contra Donald Trump. Wired documenta que en solo un día de enero una oficina policial en Texas mandó hasta 3.930 muestras de ADN al FBI. En ese año también se aceleraron las detenciones en la frontera.

Un grupo de personas migrantes cruza Río Grande, cerca de la frontera entre EEUU y México. / Alfredo Estrella / AFP

El Departamento de Justicia asegura que la vigilancia biométrica de las personas migrantes permite "evaluar su peligro". La base de datos en la que se almacena toda la información genética recopilada en la frontera sirve a las fuerzas del orden locales, estatales y federales a la hora de investigar y resolver delitos violentos, agresiones sexuales y casos de personas desaparecidas. Así, el ADN extraído de la zona del crimen se sube a la base del FBI —en la que también figuran los datos genéticos de personas detenidas o condenadas— y se compara para poder identificar sospechosos, conectar casos sin resolver o compartir pistas entre cuerpos policiales.

Amenaza legal y a la privacidad

Sin embargo, múltiples expertos legales, en inmigración y en privacidad han denunciado en declaraciones a Wired que se trata de un programa "terriblemente distópico" y han advertido que esa red de datos podría llegar a utilizarse para elaborar perfiles detallados sobre los extranjeros que residen legal o ilegalmente en EEUU. "No es que no podamos resolver crímenes recogiendo estas muestras: para eso existe el CODIS [nombre del programa], y es una herramienta maravillosa", explica a la revista Sara Huston, experta en política genómica e investigadora principal del Laboratorio de Genética y Justicia. "Pero no es un sistema justo conservar el ADN de personas que no han cometido delitos suponiendo que es probable que lo cometan".

Del total de menores registrados por ese controvertido proyecto, hasta 122 fueron catalogados como ciudadanos estadounidenses, 53 de los cuales no fueron detenidos por ningún delito, según la agencia.