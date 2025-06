El atropello múltiple de Liverpool abre el debate sobre la revelación del origen de los atacantes en el Reino Unido

El atropello múltiple de este lunes en el centro de Liverpool, en el que 79 personas resultaron heridas, ha abierto el debate sobre la conveniencia de revelar el origen de los autores de grandes ataques en el Reino Unido. La policía de Merseyside optó por confirmar que la persona detenida era un hombre blanco de nacionalidad británica apenas dos horas después del atropello, en un intento de contener las especulaciones y la propagación de noticias falsas en las redes sociales. Los máximos responsables de las fuerzas policiales se han mostrado a favor de revelar esta información en futuras ocasiones, aunque han advertido de que no lo harán en todos los casos.

El objetivo de los agentes fue evitar la repetición de los episodios violentos vividos en varias ciudades de Inglaterra tras el ataque de Southport del pasado verano, cuya autoría fue falsamente atribuida a un solicitante de asilo por parte de grupos de extrema derecha en las redes sociales. Las protestas xenófobas obligaron a las autoridades a revelar la auténtica identidad del atacante —un joven de 17 años nacido en Gales y de padres ruandeses— tres días después, aunque la información no sirvió para frenar unos disturbios que se saldaron con cientos de detenidos.

Protesta contra la inmigración en Blackpool tras los apuñalamientos en Southport del verano pasado. / MICHAEL HOLMES / PA WIRE / DPA

"Tenemos que actuar con transparencia y apertura. Cuando lo correcto sea divulgar la información, debemos hacerlo", ha asegurado el presidente del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC), Gavin Stephens. Algo por lo que también ha apostado esta semana el máximo responsable de la Policía Metropolitana de Londres, Mark Rowley. "Cada caso debe juzgarse según sus circunstancias particulares, pero siempre queremos ser más transparentes en cuanto a los datos que publicamos. A veces, la naturaleza de la investigación o del caso lo hace difícil, pero, en principio, la transparencia es buena", ha asegurado esta semana en una entrevista a la BBC.

Precedente peligroso

Algunos expertos advierten, sin embargo, de que la revelación del origen de los atacantes sólo en algunos casos puede ser peligroso, ya que podría alimentar las teorías de la extrema derecha que sostienen que existe una voluntad de ocultar su nacionalidad cuando se trata de ciudadanos extranjeros. "No hace falta ser un genio para predecir lo que va a pasar: la extrema derecha tergiversará esto y dirá: 'Claro, has nombrado [el origen] porque es una persona blanca. ¿Por qué no nombras [el origen] del siguiente que cometa un delito?'. Esto supondrá algunas dificultades y retos para las autoridades", ha alertado Dal Babu, un exalto cargo de la Policía Metropolitana, al diario 'The Guardian'.

Remi Joseph-Salisbury, profesor de sociología de la Universidad de Mánchester y experto en racismo institucional, asegura que el país se encuentra en un "contexto peligroso", en el que la extrema derecha está utilizando incidentes trágicos para "incitar al odio racial y la violencia". En ese sentido, considera acertado que en casos como el atropello de Liverpool se revele el origen del atacante para evitar una "ola de violencia racista", pero asegura que esto supone un problema cuando el autor del ataque pertenece a una minoría. "El problema es que, cuando el autor del delito es blanco, su identidad rara vez se utiliza para difamar a las comunidades blancas o para presentar a la raza blanca como una amenaza. No se puede decir lo mismo cuando el autor pertenece a un grupo racializado, y esa doble moral es un problema grave", explica por correo electrónico.

Protesta contra la extrema derecha en Londres, el pasado 10 de agosto, frente a la ola de violencia desatada por los apuñalamientos de Southport. / MARK THOMAS / EFE

Presión de la derecha

Actualmente no hay ninguna ley en el Reino Unido que establezca un procedimiento claro a la hora de revelar información sobre los autores de delitos poco después de cometerlos, sino que esta decisión se toma en función de cada caso particular, con el objetivo de entorpecer lo menos posible un eventual proceso judicial posterior. Sin embargo, existe una presión cada vez mayor por parte de la derecha populista, liderada por el partido Reform UK de Nigel Farage, para que las autoridades ofrezcan más información en este sentido.

El auge de los populistas en las encuestas ha obligado al Gobierno laborista a copiar parte de este discurso y a adoptar medidas polémicas, como la publicación de la nacionalidad de los extranjeros condenados en el Reino Unido, aunque la posibilidad de obligar a las autoridades a revelar el origen de los atacantes antes de que estos reciban una sentencia firme no está, por ahora, encima de la mesa.