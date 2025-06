EEUU imputa con un crimen de odio al sospechoso del ataque antisemita en Colorado

Las autoridades de Estados Unidos han imputado con un crimen federal de odio a Mohamed Sabry Soliman, el ciudadano egipcio de 45 años detenido el domingo como sospechoso del ataque en Boulder (Colorado) en una manifestación semanal de un grupo que pide la liberación de rehenes de Hamás.

Soliman realizó el asalto con un lanzallamas improvisado y un par de cócteles molotov. Conforme lanzaba gritos de “¡Palestina libre!”, dejó ocho heridos, cuatro hombres y cuatro mujeres de entre 52 y 88 años, dos de los cuales están en estado grave.

Según un documento judicial, Soliman, que esta casado y tiene cinco hijos, vive en Colorado Springs y se cree que actuó solo, ha confesado al FBI que llevaba un año preparando el ataque. Para este había preparado un total de 16 explosivos caseros, que ha explicado que aprendió a hacer con tutoriales en YouTube. Los 14 que no llegó a lanzar contra los participantes en la marcha fueron localizados en las inmediaciones del lugar del arresto.

En su interrogatorio, según el documento judicial, Soliman dijo que quería “matar a todos los sionistas” y que “deseaba que estuvieran todos muertos”. Aunque la marcha de Boulder está asociada con “Run for their life”, un grupo que organiza carreras y manifestaciones de un kilómetro y que fue puesto en marcha por israelíes en la zona de la Bahía en California en conjunción con el Foro de Families de Rehenes y Desaparecidos, cada capítulo estatal y local en EEUU es independiente.

El ataque de Boulder se produjo 11 días después del asesinato en Washington de dos trabajadores de la embajada de Israel y vuelve a incendiar miedos sobre un repunte del antisemitismo en EEUU. En el caso de Washington el asaltante, que era ciudadano estadounidense, también gritó a favor de Palestina y había escrito un manifiesto criticando las acciones de Israel en Gaza tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Migración

En el caso de Soliman se entremezcla, igualmente, la política de inmigración, de forma más exacerbada si cabe que en los esfuerzos de la Administración por retirar o denegar visados o permisos de residencia a quienes han participado en protestas a favor de Palestina o mantienen posiciones críticas con las acciones de Israel. Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, ha escrito este lunes en redes sociales que Soleiman estaba “ilegalmente” en EEUU, donde entró en agosto de 2022 con un visado que expiraba en febrero de 2023.

Su estatus legal, no obstante, no está tan claro. Soliman solicitó asilo en septiembre de 2022 y, según publicó 'The New York Times' atribuyendo la información a McLaughlin, su caso no había sido resuelto aún. A Soliman en marzo de 2023 se le concedió un permiso de trabajo, y aunque fuentes de Fox News de Homeland Security sin identificar dijeron a la cadena conservadora que ese permiso había expirado en marzo de este año, no había confirmación oficial de ese extremo a la hora de escribir estas líneas.

En un mensaje en Truth Social este lunes, Trump ha tildado lo ocurrido el domingo de “horrible”, ha dicho que EEUU "no tolerará" ataques así y ha prometido "perseguir con todo el peso de la ley actos de terrorismo". Ha aprovechado, además, para criticar a su predecesor, asegurando que Soliman "vino (a EEUU) con la ridícula política de fronteras abierta de (Joe) Biden, que ha dañado tanto a nuestro país. Debe marcharse bajo la política TRUMP”, ha escrito. “Este es otro ejemplo de por qué debemos mantener nuestras fronteras seguras y deportar a radicales antiestadounidenses, ilegales de nuestro territorio”.

El asesor de Trump Stephen Miller, ideólogo ultra en materia de inmigración de la Administración, había dejado previamente un mensaje similar en X. "La administración Biden dio al extranjero una visa y, cuando se quedó ilegalmente más del tiempo permitido, le dieron un permiso de trabajo", ha escrito. "La Seguridad en la inmigración es seguridad nacional. No más migración hostil. Mantenedlos fuera y devolvedlos (a sus países)".