EEUU confía en que todos los países de la OTAN aporten el 5% de su PIB a defensa y está trabajándolo con España

El embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Matthew Whitaker, dijo este miércoles que confía en que todos los aliados se sumen al compromiso de destinar un 5% de su PIB en defensa y aseguró que está trabajando con todos los socios de la OTAN, incluyendo a España, para que en la próxima cumbre en La Haya se dé vía libre a dicha cifra. "Estamos trabajando con todos nuestros aliados para acordar este compromiso en defensa en la Haya, incluyendo con nuestros amigos españoles", señaló Whitaker, preguntado sobre si España es ahora el único país que se opone a este hito y cuáles serían las "consecuencias" para su relación con la OTAN y con Washington si lo vetase. "Esperamos una cumbre muy exitosa en La Haya y esperamos que todos nuestros aliados se unan al compromiso", añadió el embajador.

Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves en Bruselas en el último encuentro previsto antes de la cumbre de líderes aliados convocada en La Haya el 24 y 25 de junio y en la que se espera pactar un nuevo objetivo de gasto militar. El secretario general de la Alianza, Mark Rutte, ha propuesto que los aliados inviertan un 5% de su PIB en defensa para el año 2032. De ese 5%, un 3,5% se destinaría al gasto militar puro, mientras que el 1,5 % restante se invertiría en cuestiones relacionadas con la defensa, como la protección de infraestructuras o la ciberdefensa.

El embajador estadounidense señaló que aún se está negociando qué estará incluido en ese 5% y el calendario para su implementación, pero rechazó que el tiempo para llegar a es hito sea "ilimitado" y urgió a no tener una situación como la del objetivo del 2% tras la cumbre de la OTAN en 2014, en la que "muchos aliados no han cumplido hasta diez u once años después". "Ya estamos viendo cómo el Kremlin apunta a la reconstrucción de su ejército. Los aliados de la OTAN deben adelantarse a Rusia. No tenemos otra opción", dijo Whitaker, que apuntó a que Moscú "no va a esperar" a que la OTAN esté preparada para hacer el siguiente movimiento.

El embajador estadounidense señaló que la reunión ministerial de este jueves será la oportunidad de que todos los aliados "alineen sus compromisos" e incidió en que Washington espera que todos ellos cuenten con "planes concretos, presupuestos, calendarios e hitos para cumplir con el objetivo del 5% y colmar las lagunas que aún existen en materia de capacidades. "Los aliados tendrán que mostrar progresos significativos en el aumento de sus presupuestos de defensa para hacer frente al desafío. Nuestros adversarios no esperarán a que estemos preparados, así que esperamos un crecimiento significativo y creíble de esos presupuestos de defensa año tras año", añadió.