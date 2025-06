El padre de Elon Musk, estrella invitada en un foro sobre desarrollo en Moscú respaldado por el círculo íntimo de Putin

Errol Musk, el padre del magnate tecnológico y espacial que esta semana ha retransmitido en X su 'divorcio' con Donald Trump, Elon Musk, es una de las estrellas invitadas en el Foro del Futuro 2050 que se celebra el 9 y 10 de junio en Moscú. Se trata de un evento apoyado por el círculo íntimo del presidente ruso, Vladímir Putin, y en el que intervendrán miembros del Gobierno, empresarios y blogueros afines al Kremlin. El objetivo, según consta en la web del foro, es debatir sobre el desarrollo de Rusia para los próximos 25 años, la economía, la exploración espacial, políticas migratorias, el reto demográfico o las guerras del futuro.

Según el medio 'The new voice of Ukraine', el acto está organizado por el filósofo de cabecera de Putin, Alexander Duguin. Otro medio ucraniano, 'Expreso', asegura que el principal patrocinador es el oligarca Konstantín Maloféyev, fundador del grupo mediático Tsargrad, y muy próximo al presidente ruso.

Errol Musk es uno de los ponentes invitados, junto al todopoderoso ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, el propio Maloféyev, o periodistas occidentales significados con el putinismo como el británico George Galloway o los estadounidenses Alex Jones y Max Blumenthal.

Admiracion por Putin

El padre del milmillonario sudafricano ha mostrado en anteriores ocasiones su admiración por Putin. En una entrevista con el servicio ruso de la BBC el pasado 3 de abril, Errol Musk aseguró que el presidente ruso es un "líder fuerte". "Si miras a Putin sólo como hombre, y no en el contexto de la política internacional, es difícil no sentir respeto por él", añadió. Y sobre el hecho de que fue Putin quien inició la guerra de Ucrania, respondió: "Solo el tiempo dirá quién la inició realmente".

Errol y Elon mantienen una relación tormentosa y se han lanzado dardos en diferentes ocasiones. En declaraciones al canal británico Sky News el pasado 28 de mayo, el padre aseguró que su hijo carecía de lo necesario para haber realizado un buen papel en política después del anuncio del magnate de que dejaba el Gobierno para centrarse en sus empresas. "No es muy buen conversador, no tiene el don de la palabra. No es un buen político en absoluto", subrayó.

Por su parte, Elon ha revelado en entrevistas los castigos físicos y verbales que le infligió su parde durante su infancia y le ha definido como "un ser humano terrible". "No tuve una infancia muy feliz, para ser sincero. Fue bastante dura", explicó en una ocasion.