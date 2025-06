La UE se ofrece a apoyar los esfuerzos diplomáticos para frenar la escalada entre Israel e Irán

La Unión Europea (UE) se opone a que Irán desarrolle la bomba nuclear pero cree que el freno a la proliferación pasa por una solución diplomática que se ha ofrecido a apoyar este martes, tras una reunión informal de los ministros de Exteriores de los Veintisiete en la que han pedido contención a las partes.

"Irán no puede tener una bomba nuclear y la diplomacia es la solución para prevenirlo. La UE jugará su papel", ha dicho la alta representante para la política exterior y de seguridad del bloque, Kaja Kallas, en rueda de prensa. "No escatimaré en esfuerzos", ha añadido la estonia, que ha dicho contar con el respaldo de los 27 Estados miembros.

Kallas ha explicado que dado que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán parecen estar "llegando a un punto muerto", la UE podría intervenir. La jefa de la diplomacia europea se reunió el pasado lunes por teléfono con los ministros de Exteriores de los conocidos 'E3' --Alemania, Francia y Reino Unido--, además de su homólogo iraní, Abbas Araghchi, con este fin.

Kallas ha asegurado estar también en contacto con Israel, además de con sus socios en la región. "Están preocupados por un posible efecto contagio y por el incremento de la tensión en la zona", ha explicado la estonia. "La estabilidad de la región va en interés de todos", ha insistido. Al mismo tiempo los ministros han aprovechado la ocasión para coordinar esfuerzos a la hora de evacuar ciudadanos europeos que quieran abandonar la región en vista de la escalada.

Contención

Tras una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Binyamín Netanyahu, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el derecho de Israel a defenderse. Una premisa que también han hecho suya los líderes del G7 reunidos en Canadá. Sin embargo, esa visión no tiene el respaldo de los Veintisiete.

Kallas ha calificado el conflicto de "intercambio de ataques" y ha evitado pronunciarse sobre si considera o no legítimo el bombardeo israelí que dio inicio a la escalada. Pero al mismo tiempo, ha reconocido que para lo único que hay acuerdo a 27 es para pedir una solución diplomática.

La jefa de la diplomacia europea ha reiterado la llamada de la UE a "todas las partes" respetar "el derecho internacional, ejercer contención, y evitar acciones que puedan llevar a una espiral fuera de control". Una petición que Kallas ha hecho extensiva también a Estados Unidos.

En referencia a las palabras del presidente Donald Trump, que ha sido interpretada como una puerta abierta a que EEUU participe en el conflicto, Kallas ha advertido que "esto arrastraría a la región a un conflicto más grande. No va en el interés de nadie". La estonia ha asegurado que abordó esta cuestión durante una llamada con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

Gaza

Mientras los ministros de Exteriores estaban reunidos, el rey de Jordania, Abdulá II, ha dado un discurso ante el Parlamento Europeo. "Nuestros valores globales se están desmoronando a un ritmo estremecedor con consecuencias devastadoras. En ningún lugar se ve esto tan claro como en Gaza", ha dicho el rey, añadiendo que lo que ocurre en la Franja "desafía el derecho internacional, las normas morales y nuestros valores comunes".

"¿Qué versión de nuestra humanidad permite que lo impensable se convierta en rutina?", ha dicho Abdulá II, en referencia al uso del hambre como arma de guerra, y los continuos ataques de Israel contra periodistas, trabajadores sanitarios y civiles. "Debería alarmarnos a todos. Pero no sorprendernos", ha lamentado el rey de Jordania, "porque cuando la comunidad internacional no logra salvar la distancia entre los principios y la acción, cuando los valores no se practican, se convierten en performativos, abstractos y prescindibles".

Tras la reunión con los Veintisiete, Kallas ha subrayado que el nuevo frente abierto por Israel en Irán "no puede hacer que desviemos nuestra atención de Gaza". El próximo lunes, los ministros de Exteriores se reúnen con la revisión del acuerdo de asociación con Israel sobre la mesa. La estonia ha reconocido, sin embargo, que no está lista, pero espera que los Estados miembros debatan qué tipo de medidas quieren tomar al respecto.