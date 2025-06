Estados Unidos aprueba una regulación de las criptomonedas que favorece a Trump y a la industria

La industria de las criptomonedas empieza a ver cómo su apoyo a Donald Trump se traduce en resultados. Se sector anotó ayer una importante victoria después que el Senado aprobase un proyecto de ley que regulará las llamadas stablecoins o monedas estables, un tipo de activo digital ampliamente utilizado.

La legislación, conocida como GENIUS, fija por primera vez en Estados Unidos un marco legal que supervisará un popular criptoactivo que se considera más estable que los demás porque está generalmente vinculado al de una moneda oficial como el dólar estadounidense. Eso reduce su volatilidad y las hace más atractivas para los inversores. Su mercado tiene un valor aproximado de 240.000 millones de dólares.

La reforma obligará a los reguladores a auditar las cuentas de los grandes emisores de stablecoins, supervisar su actividad de forma similar a como hacen con los bancos y abre la puerta a multas contra el blanqueo de capitales. También prohibirá a funcionarios del Gobierno y legisladores emitir este tipo de criptomonedas para evitar posibles conflictos de intereses.

Sin embargo, no queda claro si eso afectará a Trump y a su criptoempresa familiar, World Liberty Financial. En 2024, el presidente se embolsó 57,4 millones de dólares gracias a ese proyecto, que también he emitido su propia stablecoin, USD1.

División demócrata

El proyecto, impulsado por el Partido Republicano, fue aprobado el martes en el Senado con un notable apoyo bipartidista por 68 votos a favor y 30 en contra. Los conservadores han votado abrumadoramente a favor de la ley, mientras que ha dividido a los demócratas. Los que la apoyan aseguran que refuerza las protecciones al consumidor y las disposiciones de seguridad nacional, mientras que quienes la rechazan creen que carece de las garantías necesarias para evitar que las stablecoins pongan en riesgo a consumidores y al sistema financiero.

Ahora pasará a la Cámara de Representantes, que deberá dar luz verde al texto para que llegue al despacho de Trump. El presidente ya ha señalado que su intención es firmarla antes del receso del Congreso en agosto.

Mercado en auge

De ser aprobada definitivamente, la ley allanará el camino para el uso institucional de las stablecoins. Gigantes financieros como Visa y Mastercard prevén lanzar próximamente sus propias criptomonedas estables, una opción que también exploran otras grandes empresas como Amazon o Wallmart, que ven en la regulación una mayor garantía de certidumbre legal.

Irónicamente, y como ha señalado la crítica Molly White, esa tendencia choca frontalmente con el propósito originario de las criptomonedas, un proyecto libertario que nació como alternativa para que el individuo pueda esquivar el control del Estado y del sector financiero.

Victoria para el sector

Así, se espera que la ley beneficie directamente a la industria cripto. Grandes empresas y ejecutivos del sector donaron más de 170 millones de dólares en el ciclo electoral de 2024, apoyando abiertamente la candidatura presidencial de Trump, pero también a congresistas tanto demócratas como republicanos favorables a sus intereses. Eso les ha permitido ganar mucha influencia en Washington en el último año.

Particularmente a Circle, el mayor emisor de stablecoins en EEUU y el segundo a nivel mundial solo por detrás de Tether, con sede extranjera. La compañía, fundada en 2013 y dirigida por Jeremy Allaire, donó un millón de dólares al fondo inaugural de Trump como recompensa por sus promesas apoyo al sector. El pasado 6 de abril salió a bolsa y desde entonces ha visto como su valor crece un 413,94%. Ese impulso se debe, en parte, a que la regulación GENIUS perjudicará directamente a Tether, su gran rival, pues no ha demostrado que pueda cumplir con la normativa.

Alianza simbiótica con Trump

El proyecto ha sido defendido por Coinbase, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande de EEUU, que también donó un millón de dólares a la inauguración presidencial trumpista y que el pasado fin de semana patrocinó el desfile militar en Washington para conmemorar el 250º aniversario del ejército, coincidiendo con el 79º cumpleaños del presidente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha desarticulado la normativa sobre criptomonedas adoptada por la administración Biden y ha ordenado a la Comisión de Bolsa y Valores y al Departamento de Justicia dejar de investigar los posibles abusos de empresas como Ripple, Robinhood o la propia Coinbase que regaron su campaña trumpista con miles de millones de dólares.