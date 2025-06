Dan Poraz, embajador en funciones de Israel: "España e Irlanda son los países más hostiles a Israel en la UE"

Israel ha bombardeado a casi todos sus vecinos (Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria, Yemen e Irán) desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, en los que perdieron la vida cerca de 1.200 israelíes y 250 fueron secuestrados. Acaba de alcanzar un alto el fuego con Irán, el más poderoso de esos rivales, impuesto por Estados Unidos. EL PERIÓDICO habla de esta situación de guerra constante con el jefe en funciones de la delegación diplomática israelí en España, el encargado de negocios Dan Poraz (Tel Aviv, 1982). En junio del año pasado, Israel dejó sin embajador a su representación en nuestro país como represalia por el reconocimiento de Palestina como Estado por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

Pocas horas después de realizarse esta entrevista, este jueves en Madrid, Poraz fue convocado al Ministerio de Exteriores en señal de protesta a un comunicado de la Embajada israelí criticando a Sánchez. El presidente había dicho horas antes en Bruselas que en Gaza se vivía una “situación de genocidio” y había pedido la suspensión “inmediata” del Acuerdo de Asociación UE-Israel.

¿En qué situación están las relaciones con España?

Son malas por la posición que sostiene hacia Israel y hacia Oriente Próximo el Gobierno español, muy marginal en la Unión Europea. Es su decisión. En la UE hay un espectro, desde países que nos apoyan mucho, como Alemania, Hungría, Austria, República Checa hasta el otro lado, donde están Irlanda y España, los dos países más hostiles hacia Israel de la UE. Pero debo decir que las relaciones entre los países no son solo entre gobiernos, y los israelíes aman España. España fue el centro de la existencia judía durante siglos.

¿Por qué cerraron la embajada en Irlanda y no en España?

Ni lo consideramos. Hay una gran diferencia. No quiero hablar de Irlanda, pero en España tenemos muchos apoyos y hay intercambios comerciales y culturales, cosas que están en marcha.

El PP, especialmente Alberto Núñez Feijóo o Borja Sémper, que solía apoyar su causa, han comenzado a criticarlos fuertemente por la guerra en Gaza. ¿Hablan con ellos al respecto?

Tenemos contacto con el PP constantemente a diferentes niveles. Dentro del partido hay mucha diversidad de opiniones. Creo que lo que les pasa es que quieren ver el final de la guerra.

¿Ha recibido usted la orden de su Ministerio de Exteriores de establecer buenas relaciones con Vox, como asegura el reportero de Axios Barak Cohen?

Tenemos instrucciones de nuestro ministro de Exteriores. Durante años, Israel tenía la posición de no relacionarse con partidos de ultraderecha: Vox en España, el partido de Marine Le Pen en Francia… La razón era obvia: habíamos sufrido un genocidio procedente de la extrema derecha. Pero entonces llegó el nuevo ministro, Gideon Sa’ar. Pidió un informe sobre los partidos de ultraderecha en España. Nosotros miramos a Vox. La conclusión fue que “extrema derecha” no es una etiqueta justa para muchos partidos. No es lo mismo Vox que el partido de Marine Le Pen o este que el de Alternativa por Alemania. Vox no es un partido antisemita y nos ha estado apoyando de forma sistemática. Decidió que era ilógico que no tuviéramos relaciones con ellos.

¿Hay algún partido antisemita en España?

Absolutamente. Creo que Podemos es un partido antisemita. Es el partido más anti-israelí, el peor en el Parlamento Europeo…

Pero eso no es antisemitismo.

Nunca uso la carta del antisemitismo porque se abusa y no es constructiva. Pero hago una excepción con Podemos. Sus líderes son antisemitas porque tienen una obsesión profunda con Israel que no es racional, muestra un doble rasero.

Quizá están obsesionados con la ocupación israelí de Palestina. ¿Por qué considera que odian a los judíos?

[...] El antisemitismo es hoy más fuerte en la extrema izquierda que en la extrema derecha. Israel es el nuevo judío. Todos los problemas son culpa de Israel.

IRÁN

Estos 12 días de guerra con Irán han dejado imágenes inéditas de edificios destruidos en Israel. ¿Cuál es el balance de daños?

19 personas muertas, cientos de heridos, 10.000 civiles sin hogar, decenas de edificios completamente destruidos. Han sido daños extremadamente graves en el ataque más grave que ha sufrido la población israelí de todas las guerras. En otras guerras, siempre era el ejército el que combatía y los soldados quienes resultaban heridos. Esta vez, han sido los civiles los que han pagado el precio.

¿Ha logrado Israel sus objetivos militares?

Se trataba de eliminar la amenaza existencial que representa Irán con su programa nuclear. Ese objetivo se ha logrado: las tres instalaciones principales, Natanz, Isfahan y Fordo, han sido destruidas.

Un informe del Pentágono dice que no, que como mucho se ha retrasado el programa nuclear algunos meses.

Donald Trump afirma que sí, y él mismo publicó este miércoles un informe de la Agencia Israelí de la Energía Atómica que dice que se ha logrado retrasar años.

Si usted fuera iraní, después de haber visto que Estados Unidos y Israel le atacan, ¿no vería más incentivo en acelerar para obtener una bomba nuclear?

Si fuera el régimen iraní, podría pensar que me han atacado por no tener una bomba nuclear y que si la tuviera nadie nos haría daño. Pero también podrían pensar: hemos aspirado a desarrollar una bomba nuclear durante tanto tiempo y mira lo que ha ocurrido. Ha sido un desastre para el país. No desarrollemos una bomba y comprometámonos en conversaciones serias.

Había negociaciones en curso. Ustedes atacaron un jueves y ese mismo domingo los enviados de Irán y Estados Unidos se iban a reunir para la sexta ronda en Omán. ¿Intentaron ustedes descarrilar las conversaciones?

No creíamos en esas negociaciones. Tenemos ojos y oídos en Irán desde hace décadas. Inteligencia, agentes del Mossad sobre el terreno, satélites… Si Alí Jameneí estornuda, lo sabemos. En los últimos meses, algo había cambiado en el ritmo de su programa nuclear. Usaban las negociaciones para ganar tiempo.

Madrid. 26.06.2025. Dan Poraz, encargado de negocios (embajador en funciones) de Israel en España / EPC

Ahora, ¿están dispuestos a dejarles negociar? El hecho histórico es que cuando hay un acuerdo en marcha, como entre 2015 y 2018, los iraníes enriquecen menos uranio que cuando se rompe…

Hay diferentes visiones en Israel. Israel no está contra un acuerdo con Irán, pero sí contra aquel acuerdo de 2015: era débil y corto de miras, muchas salvaguardas vencían ahora en 2025. Pero ahora no estamos contra un acuerdo. Si convencen a los iraníes para un acuerdo que impida que desarrollen bombas nucleares, lo apoyaremos.

GAZA

Naciones Unidas acaba de denunciar que el ejército israelí ha matado a tiros a más de 400 palestinos cuando iban a coger comida al punto establecido por ustedes en el sur de Rafah. ¿Cómo puede estar haciendo algo así en el que ustedes llaman “el ejército más moral” del mundo?

¿Y quién les disparó?

El ejército israelí. Hay vídeos, fotos, una investigación de CNN con las balas del calibre que usa el ejército israelí, vídeos verificados, testimonios…

Ese informe de CNN es sobre un evento concreto que ocurrió, sí. Las Fuerzas de Defensa de Israel [IDF, por sus siglas en inglés] están investigando lo ocurrido. La respuesta inicial es que los soldados se sintieron amenazados. Desde entonces, ha habido muchas informaciones similares, pero no he visto vídeos o evidencia, y las IDF no saben nada de esos incidentes. La guerra es horrible, la gente muere. Pero el nivel de desinformación y propaganda de Hamás difundidas a todos los medios del mundo es increíble.

El diario israelí Haaretz ha publicado la existencia de una llamada “kill zone”, zona de matar, en el “corredor de Nuseirat” en Gaza. Orden de disparar a todo el que entre, según fuentes del ejército.

Tiene sentido.

Al mismo tiempo, el New York Times ha publicado testimonios de 44 médicos y enfermeros occidentales que han estado en Gaza y han salido. Dicen que han visto a niños preadolescentes muertos de disparos en la cabeza y en el pecho, con rayos X donde se ve la bala, y es munición israelí. Disparos a niños…

Esto es muy difícil de escuchar para mí y no me lo creo. Yo he sido soldado en las IDF. Casi todo el mundo debe servir. El ejército no es una entidad separada de la sociedad. La mayoría son reservistas: abogados, profesores, pintores, tenderos, que por la guerra paran su vida y van al ejército. Israel son las IDF y las IDF son el ejército. Todas estas informaciones representan a las IDF como el ejército más abyecto y demoníaco del mundo. Eso le pone fácil a políticos como Ione Belarra o Irene Montero decir que somos como los nazis. Pero yo no me lo creo. Y esas alegaciones no surgen de la nada, son una campaña de demonización de Israel. Es parte de la guerra.

Cuando el ejército de Israel mató [y enterró en una fosa común] a los 14 trabajadores de la Media Luna Roja Palestina, primero lo negaron. Cuando el New York Times y otros medios lo probaron, entonces ustedes lo admitieron y dijeron que lo investigarían. Hay decenas de investigaciones sobre crímenes de guerra…

Hay una guerra. Es como todas las guerras, traumática y caótica. Pero al contrario que otras guerras, hablamos de unas Fuerzas Armadas de un Estado contra un grupo terrorista que actúa en una de las zonas más densamente pobladas del planeta. Que usa las casas, las infraestructuras y la gente para llevar a cabo su campaña militar contra Israel. Eso hace más difícil para las IDF actuar. No creo que haya otro ejército en el mundo que haga tanto para minimizar los daños de civiles.

Según las imágenes satélite, el 70% de los edificios están destruidos. Hay imágenes de soldados israelíes que van a una universidad, donde no hay nadie de Hamás, ponen dinamita, y la vuelan. ¿Ha visto la tendencia en redes sociales de soldados exhibiendo cómo se jactan de destruir edificios, se ponen la ropa interior de mujeres palestinas o juegan con las bicis de los niños palestinos?

Lo he visto todo, sí.

¿Es eso compatible con decir que el suyo es "el ejército más moral del mundo"?

No me gusta esa frase. Un ejército no debe ser moral, sino hacer lo que debe hacer, de acuerdo con las normas internacionales y la legislación internacional. He visto esos vídeos. Hay muchos idiotas. Dice que son tendencia, no estoy de acuerdo. Es una fracción no representativa. Esos soldados deberían ser castigados de forma severa, y no representan los valores de las IDF. No niego que haya cosas que no se están haciendo bien, como en todas las guerras. Pero no es una política.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que ustedes llevan a cabo “bombardeos indiscriminados”. En Irán se ha visto que cuando quieren matar a alguien, lanzan un misil de precisión contra su piso, que deja un agujero en la pared y destruye solo esa planta. En Gaza, usan bombas de una tonelada que destruyen el edificio completo con gente dentro. ¿Es una guerra de destrucción?

No es una guerra de destrucción. Es una guerra para salvar a nuestros rehenes. Queremos detenerla. Nadie quiere detenerla más que los israelíes. Hemos pagado un precio muy alto. Casi 900 soldados israelíes muertos. La única forma de pararla es liberando a los rehenes. Ningún país abandonaría a sus propios ciudadanos.

Tampoco bombardearían indiscriminadamente el lugar donde están esos rehenes…

Sabemos exactamente dónde están los rehenes. Quedan 15 vivos ahora en Gaza. Algunos han muerto por las bombas, pero no la mayoría. A la mayoría los mató Hamás. Ellos dijeron que la madre y los dos niños de la familia Vivas murieron por bombardeos israelíes. Se les hizo una autopsia. Los había matado Hamás. Sus cuerpos fueron mutilados con piedras para que pareciera que habían muerto en bombardeos.

Organizaciones humanitarias alertan de que la falta de fórmula infantil puede matar de hambre a los bebés de Gaza.

También dijo la ONU que 14.000 niños iban a morir de hambre en dos días, se propagó como el fuego y no ocurrió. Israel no está usando el hambre como arma de guerra. Pueden faltar cosas porque la situación es difícil. Israel debe mejorar el sistema de distribución, pero es difícil porque Hamás hace lo que puede por arruinarlo. Han matado a trabajadores humanitarios de la Fundación Humanitaria para Gaza organizada por Israel y Estados Unidos.

Esa organización es rechazada por las ONG y la ONU porque dicen que militariza la comida…

Lo hacemos porque la distribución de ayuda humanitaria se había convertido en un modelo de negocio para Hamás. Hasta mayo dejábamos entrar ayuda sin límites con UNRWA. Hamás lo robaba, lo vendía. Ganaba con ello millones de dólares. Nuestro objetivo es eliminar a Hamás, eso no se puede hacer si seguimos mandando ayuda humanitaria que es usada por Hamás…

El primer ministro Benjamín Netanyahu, cuando rompió el alto el fuego en marzo, ordenó que no entrara comida y agua en Gaza…

Sí, dijo eso, porque sabíamos entonces que no faltaba ayuda humanitaria en Gaza, porque en los meses anteriores entró de forma ilimitada. Comprobamos la legislación internacional: no puedes prohibir la entrada de ayuda humanitaria pero, si hay suficiente, no tienes por qué mandar más.

¿Está aislando internacionalmente la forma en la que libran la guerra a Israel? Tener tantos países, organizaciones y gente en contra, ¿no es un riesgo para Israel? Un “Israel solo”, como decía el The Economist, más peligroso que el alto el fuego.

Desde aquella portada del The Economist hemos tenido a muchos países ayudándonos contra los misiles de Irán. Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Francia, Reino Unido, Estados Unidos… Israel no está sola. Hay algunos países en Europa, no todos, que no comprenden los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos aliados en Europa.

Canadá y Francia dicen que van a reconocer al Estado de Palestina. Reino Unido ha sancionado a dos de sus ministros y ha suspendido las negociaciones sobre libre comercio. El canciller alemán, Friedrich Merz, dice que no entiende qué siguen haciendo en Gaza. ¿Cree que algo está cambiando?

No niego lo que me dice. La presión internacional aumenta por algunos de nuestros aliados, y lo lamentamos. Canadá, Alemania, Reino Unido lo que quieren es que termine la guerra. Creen, erróneamente creo, que presionando a Israel se acercará la solución para el final de la guerra. Lo que nosotros creemos es que la guerra solo terminará con la liberación de los rehenes y garantías de que el 7 de octubre no volverá a ocurrir. No podemos permitirnos dejar a Hamás en el poder en Gaza.

¿Temen que los miles de niños que se han quedado sin padres o los miles de padres que se han quedado sin niños, en el futuro quieran luchar y usar el derecho a la defensa que también corresponde a los palestinos? He oído ese argumento. Pero no es muy persuasivo porque el 7 de octubre ocurrió antes de esta guerra. Ellos no necesitan excusas para luchar contra nosotros.

Ese mismo año, antes del 7 de octubre, Israel había matado a 250 palestinos en Cisjordania, 50 de ellos niños… Mire, hace poco se ha publicado una carta que envió el liderazgo de Hamás a Hezbolá y a los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. Escrita por sus líderes Mohammed Deif, Yahya Sinwar y Marwan Issa. Primero, se disculpan por no haberles podido avisar antes. Dicen que su objetivo es destruir el Estado judío. Sus objetivos no tenían nada que ver con lo que usted menciona.