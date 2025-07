Federica Mogherini, exvicepresidenta de la Comisión Europea: "El mayor peligro al que nos enfrentamos es el deterioro del derecho internacional"

Como alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea bajo la presidencia de Jean-Claude Juncker, Federica Mogherini (Roma, 1973) abogó por la diplomacia europea para alcanzar la paz entre Israel y Palestina en 2014, la renovación del acuerdo nuclear con Irán en 2015 y reprochó a Trump sus injerencias en la política europea tras mostrar apoyo al Brexit en 2017. Una década después, los mismos conflictos regresan con nuevas formas.

Mogherini ha recalado esta semana en Barcelona para recibir el Premio a los Valores Europeos, otorgado por el PSC y, en una conversación con EL PERIÓDICO, reflexiona sobre el papel de la UE en un escenario global cada vez más inestable, que desafía los principios sobre los que se construyó el proyecto europeo.

-En la cumbre de La Haya, los aliados de la OTAN acordaron aumentar el gasto total en defensa hasta el 5 % del PIB para 2035, ¿cómo interpreta este cambio de paradigma?

-Este cambio es una evolución natural, especialmente si tenemos en cuenta que el proceso ya se había iniciado previamente y que, en 2022, la invasión rusa de Ucrania aceleró la urgencia de reforzar la defensa de Europa. Además, ante la creciente incertidumbre que llega desde el otro lado del Atlántico, los europeos deben invertir más en su capacidad de protegerse. Ahora bien, los presupuestos no son infinitos. Si se destina más dinero a defensa, es legítimo preguntarse de dónde saldrá ese dinero. Me parece esencial evitar que el aumento del gasto militar se traduzca en recortes en áreas como la sanidad, la educación o la protección social. Estos sectores no solo definen nuestras sociedades, sino que también son pilares fundamentales del modelo de vida europeo.

Federica Mogherini, ex vicepresidenta de la Comisión Europea. / Manu Mitru

-Hablaba de la incertidumbre que supone ahora EEUU y ya en su momento criticó la injerencia de Trump en la política europea durante el Brexit. ¿Considera que la agenda estadounidense condiciona las decisiones de la UE?

-La UE no solo es libre de decidir por sí misma y de actuar, sino que lo está haciendo. Desde dentro sentimos nuestras limitaciones, pero desde fuera, Europa es una ventana de esperanza y sigue defendiendo los principios que tal vez ahora estén en cuestión en Estados Unidos: el estado de derecho, la democracia, los derechos humanos y las libertades. Pero, por otro lado, desde un punto de vista político, yo diría que hay una especie de conexión internacional entre movimientos de extrema derecha, que se apoyan entre sí porque comparten la misma ideología.

-Es una ideología que ya está presente en Europa.

-Sí. Este fenómeno no es nuevo, pero ahora esta corriente política está en el poder en EEUU y buscan apoyarse en quienes comparten su ideología en Europa. Lo que ha pasado en Budapest con el Orgullo LGBTIQ+ es un claro ejemplo. Algo similar podría ocurrir en EEUU, pero no se ha dado porque EEUU lo imponga, sino porque existe una ideología compartida y un refuerzo mutuo de posiciones en distintos frentes. Esto es un claro desafío para la UE.

-Europa enfrenta también problemas directos a sus puertas como la invasión rusa de Ucrania. ¿Cómo ve usted el conflicto?

-Para nosotros, como europeos, esto representa una amenaza existencial. La integridad territorial y la independencia de Ucrania también representan una inversión en la seguridad europea. Pero también hay un interés universal, incluso global, en que eso ocurra, aunque tal vez no sea inmediatamente visible para todos en el mundo. El elemento principal de este conflicto, lo que lo hizo tan diferente de cualquier otro, es que un miembro permanente del Consejo de Seguridad, Rusia, que supuestamente debe preservar la paz está violando dicha Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

-¿Cree que eso también ha influido en otros conflictos en el mundo como la guerra en Gaza?

-No creo que provenga de ahí, pero sí contribuye a una sensación general de descomposición del derecho internacional y del sistema internacional. Diría que el mayor peligro al que nos enfrentamos hoy es este deterioro del derecho internacional y de la Carta de la ONU.

Federica Mogherini, exvicepresidenta de la Comisión Europea. / Manu Mitru

-¿Ha sucedido lo mismo en la intervención estadounidense en Irán?

-En este caso ni siquiera se ha intentado encontrar una base legal para ello. Siempre ha habido al menos un intento de construir un argumento legal, o de justificar la intervención dentro del marco del derecho internacional o de una alianza militar. Pero ahora eso ni siquiera entra en consideración. Si renunciamos a la idea de que existen normas en el mundo que regulan cómo vivimos juntos, entonces nos espera el caos total. Hoy puede ser Rusia, mañana puede ser EEUU, pasado mañana puede ser China... Y eso es extremadamente peligroso.

-Parece ser una tendencia global…

-Creo que eso está enraizado en la ideología de la que hablaba antes. Lamentablemente, existe una visión, que hoy en día tiene fuerza en algunas partes del mundo, de que las normas son limitaciones que restringen el poder del más fuerte. Y si uno adopta esta visión ya no hay Estado de derecho, ni multilateralismo, ni diplomacia. Tampoco hay certeza sobre lo que se puede o no se puede hacer, porque el poder pasa a ser la razón. Y así, si eres fuerte y poderoso, puedes permitirte hacer cualquier cosa.

-¿La UE está a la altura para enfrentar todos estos retos?

-Siempre se puede hacer más y mejor. Pero este no es un momento propicio para grandes soluciones porque para alcanzarlas, también se necesita un cierto alineamiento global, y ahora no lo hay. A veces, lo único posible es contener daños. Es frustrante, pero es la realidad. La UE se basa en la idea de que la cooperación supera a la confrontación. Es clave evitar que se imponga la lógica de que defender mis derechos implica atacar los tuyos. Y la herramienta más poderosa para ello es la educación: formar ciudadanos críticos, capaces de filtrar información y reconocer cuándo están ante hechos o ante propaganda.