Una reclamación francesa pone en cuestión el futuro avión europeo de combate, en el que participan Indra y Airbus

En plena etapa de rearme en Europa, cuando los socios de la UE andan imaginando su autonomía tecnológica militar con respecto de terceros, una nueva disensión pone en riesgo el proyecto del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS en sus siglas en inglés), el caza con el que Europa querrá salvar el escalón que ahora le separa de los aviones de guerra de última generación que desarrolla Estados Unidos y en los que investiga China.

Ha dado noticia de este nuevo tropiezo la agencia Reuters desde Berlín, asegurando, sobre la base de una fuente de la industria alemana de defensa, que el gobierno francés le ha comunicado al alemán que quiere un 80% de la carga de trabajo para el desarrollo del avión del FCAS.

Esa exigencia rompería el consenso del reparto a 1/3 con que nació la alianza entre Francia, Alemania y España. El desencuentro, no obstante, "no es el primero en este proyecto", apunta una fuente de la industria española de defensa acostumbrada a ver tensiones en este plan, del que se espera que a final de año entre en su fase 2: del planeamiento al desarrollo.

Guerra del futuro

El FCAS no es un avión, sino un sistema. Se compone de un caza de sexta generación (hoy los más modernos son de quinta), una bandada de drones que volarían con él, y una nube de combate, o integración de datos compartidos por el avión, los drones y otras plataformas -barcos, vehículos terrestres, satélites...- en el combate. El planteamiento, pese a lo rápido que avanza la tecnología de defensa, sigue sonando distópico.

Pero, además de un sistema y un campo de desarrollo industrial y tecnológico, el FCAS es también un proyecto político de unidad. Lo escenificaron en junio de 2019 Úrsula Von der leyen, Florence Parly y Margarita Robles, entonces ministras de defensa alemana, francesa y española, sentadas en una mesa de firmas en la feria aeronáutica de París - Le Bourget.

Las entonces ministras de defensa de Alemania, Úrsula Von der Leyen, Francia, Florence Parly y España, Margarita Robles, firman el acuerdo marco para el FCAS en junio de 2019. Detrás, el presidente francés Emmanuel Madcron / M Defensa

Se trata del plan con el que Europa aspira a jubilar a los cazas Eurofighter y los Rafale franceses en 2040 y contar con un producto común para la defensa aérea en una estructura militar, la europea, cuya diversidad de modelos encarece compras y logística.

No solo hay ambición industrial tras la exigencia de París -supuesta, pues su gobierno no la ha confirmado- de un 80% de cuota en el diseño del avión. Sería también una necesidad. "Francia precisa capacidades nucleares aéreas en las que otros países no piensan". O sea, que el caza centro del sistema pueda lanzar bombas atómicas. Parecidas tensiones se plantearon, también con Dassault, a partir de 1983, cuando se plantea la fabricación del caza europeo Eurofighter Typhoon al tiempo que la firma francesa está ultimando su caza Rafale.

Clave para España

De momento no ha trascendido de la alianza FCAS un pronunciamiento francés de este calado por escrito, un documento negro sobre blanco cuya impresión podría conducir a la práctica disolución del proyecto tal y como se conoce ahora, con el equilibrio basado en las tres firmas pilares del plan: Airbus en Alemania, Dassault en Francia e Indra en España.

La combinación entre diversas plataformas define el proyecto FCAS. No es un avión, sino un sistema con diversos actores / EA

Son 100.000 millones de euros en las cuentas iniciales del plan, un presupuesto en torno a cuyas porciones se suceden las disputas. Para España se trata de un proyecto clave. En una página de formación de su personal, el Ejército del Aire y del Espacio lo describe así: "El Future Combat Air System (FCAS) es un proyecto esencial para la modernización del Ejército del Aire y del Espacio de España, que busca posicionarse a la vanguardia en capacidades de defensa aérea a nivel global".

Las esperanzas españolas de una fuerza aérea de sexta generación están en e FCAS. El Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Teodoro Esteban López Calderón, habló este miércoles en Madrid, en un desayuno del Foro Nueva Defensa, cuando se le preguntó por el F-35 norteamericano, el avión de guerra de Lockheed Martin con el que continuamente se especula en España, que se sitúa como el caza más moderno -y caro- del mundo, dotado, entre otras capacidades, de vuelo furtivo o stealth.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante Teodoro Esteban López Calderón, en un desaryuno en Madrid este miércoles. / Chema Moya EFE

Una decisión política del Gobierno mantiene a España fuera de la lista de potenciales clientes de este avión, pese a que el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apuntó antes de la última cumbre de la Alianza que los aliados europeos comprarían 700 F-35, constituyendo una fuerza aérea formidable ante Rusia.

El JEMAD descartó tácitamente la compra, sin expresar ese descarte pero anunciando que las Fuerzas Armadas deberán esperar. "Alternativa de un avión de quinta generación con tecnología stealth no lo tenemos -admitió-. Tendremos que sobrevivir con la cuarta generación y esperar la llegada algún día del FCAS". Y acto seguido repuso: "Lo que pasa es que, con el FCAS, son muchos años los que tenemos que esperar". No obstante, y pese a no ser de vuelo furtivo, "alternativas a más largo plazo las hay", concluyó.

España no hace el caza del futuro sistema aéreo de combate, ni tampoco los drones. En el FCAS, la compañía española Indra es la encargada de integrar sistemas en la nube de combate. Sus portavoces han eludido hacer comentarios acerca de la supuesta crisis del proyecto.

El grupo Airbus ha emitido un comunicado en el que no comenta "intercambios que puedan tener los gobiernos", pero sí reafirma: "Mantenemos nuestro compromiso con el FCAS, con todos los acuerdos alcanzados hasta la fecha y con todo lo que esto significa para Europa". El gigante aeronáutico europeo advierte de que "los próximos meses hasta final de año serán cruciales para que podamos avanzar rápidamente hacia la fase de desarrollo real del programa", lo cual es "esencial en vista de los crecientes desafíos de seguridad global a los que se enfrenta Europa y de la necesidad de sistemas de armas soberanos de alta tecnología".