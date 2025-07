Guerra de Ucrania, hoy en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump sobre Putin: "No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro"

"No quiero decir que sea un asesino, pero es un tipo duro. Se ha demostrado con los años", dijo este lunes el presidente estadounidense, Donald Trump, al referirse a su homólogo ruso, Vladímir Putin, tras anunciar que impondrá aranceles secundarios a Moscú si no se ha alcanzado un acuerdo con Ucrania en un plazo de 50 días. "Engañó a (Bill) Clinton, a (George W.) Bush, a (Barack) Obama, a (Joe) Biden; a mí no", afirmó Trump refiriéndose a sus predecesores en el cargo. El líder republicano ha dicho desde hace semanas que está descontento con Putin por su negativa a alcanzar un acuerdo de alto el fuego con Kiev y por sus repetidos ataques sobre Ucrania. En días recientes Trump volvió a sacar a relucir la posibilidad de activar contra Rusia sanciones como las que ha desvelado hoy, que pondrá en marcha si en 50 días no hay un acuerdo con Kiev. "Al final, las palabras no sirven para nada. Hay que actuar. Hay que obtener resultados. Y espero que lo haga", concluyó el republicano durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.