Trump sabía desde mayo que aparece en archivos de Epstein, según el Wall Street Journal

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue informado desde mayo pasado por funcionarios de su Departamento de Justicia que su nombre aparece en "múltiples ocasiones" en los archivos del polémico caso contra el pederasta Jeffrey Epstein, reportó este miércoles The Wall Street Journal.

Citando a altos funcionarios de la Administración del republicano, el WSJ afirma que la fiscal general, Pam Bondi, y su número dos, Todd Blanche, comunicaron al mandatario que su nombre figuraba en los documentos junto a otras figuras conocidas. El presidente negó la semana pasada que Bondi le hubiera informado sobre si su nombre figuraba en los archivos.

En la "sesión informativa de rutina", donde este no era el tema central, Bondi y su equipo habrían informado a Trump que los archivos contenían lo que consideraron como "rumores no verificados sobre muchas personas, incluido Trump, que habían tenido contacto con Epstein en el pasado". Según The Wall Street Journal, una de las fuentes con conocimiento de los documentos afirmó que estos "incluyen cientos de nombres más".

Dos manifestantes alzan pancartas con la fotografía de Donald Trump y Jeffrey Epstein. / EP

Los directivos del Departamento de Justicia (DOJ) también habrían informado a Trump que no planeaban publicar más detalles sobre el caso, después de que confirmaran a inicios de julio que no había evidencias sobre la existencia de una "lista de clientes" a los que el magnate chantajeaba además de afirmar que el pederasta murió por suicidio en una prisión federal en 2019.

Estos hallazgos han provocado la ira de los miembros del movimiento Make America Great Again (MAGA) contra la Administración del republicano, que había prometido en campaña publicar dicha lista, una supuesta agenda de cómplices de Epstein que incluiría a celebridades y políticos influyentes que ha sido por años el centro de numerosas teorías de conspiración de la ultraderecha. La renovación del interés sobre el caso ha frustrado a Trump, que ha tratado de redirigir sin mucho éxito el descontento de su base.

La polémica sobre el caso fue avivada la semana pasada con la publicación también por The Wall Street Journal de una supuesta carta de contenido "obsceno" enviada por Trump a Epstein durante los años en los que eran amigos, algo que el presidente ha negado categóricamente diciendo la nota es "falsa" y por la que ha demandado al rotativo.