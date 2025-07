Todo el poder político en Argentina para Karina Milei

Karina Milei acaba de dar una suerte de golpe de Estado interno. La presidencia de su hermano y protegido Javier Milei se sustentaba en lo que solía llamarse un "triángulo de hierro". Dos lados de esa geometría del poder corresponden al mismo apellido. El otro pertenecía al "asesor" del anarco capitalista, Santiago Caputo, quien maneja entre otras cosas los servicios de inteligencia, la aduana y el fisco, además de tener llegada al trumpismo. Pero Karina, conocida como "El Jefe", con mayúsculas, ha decidido recortar la influencia de Caputo y armar un nuevo esquema en el pináculo del Gobierno de ultraderecha argentino.

Casi no habla en público, escribe a tientas en las redes sociales, pero "la" Milei es cada vez más temida, entre otras cosas por su capacidad para la estocada y la excomunión de propios que se vuelven extraños. El reciente campo de batalla ha sido el diseño de la estrategia electoral en la provincia de Buenos Aires. El 7 de setiembre se realizan comicios provinciales en el distrito que concentra casi el 40% del padrón del país y es administrado por el peronista (oposición), Axel Kicillof. La Libertad Avanza (LLA), la fuerza que responde a los Milei, quiere dar el batacazo porque podría contribuir a mejorar sus posibilidades en los comicios legislativos nacionales de octubre en momentos que las encuestas marcan no solo marcan al peronismo con mayores chances de ganar la disputa bonaerense. También ha aumentado la desaprobación de la figura presidencia: 56,8%.

"El Jefe" se ha resulto impedir a toda costa un mal resultado y comenzó a reclutar a personajes de la maldecida "casta" política en las listas electorales. Hasta recientes exkirchneristas han sido recibidos con los brazos abiertos. Ese movimiento de captación provocó el enojo de Caputo y las llamadas Fuerzas del Cielo, un brazo juvenil de corte fascista que tiene fuerte influencia en el mundo digital. Desde hace más de dos años es la milicia virtual de Javier Milei. Ha expresado las posiciones más osadas, como cerrar el Congreso para que el mandatario no quede más expuesto a traspiés parlamentarios.

Karina agitó la fusta en X. "Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá". En La Libertad Avanza "no se viene a especular" sino "defender con uñas y dientes las ideas" del hermano. "Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición". La jerarquía en el mando es incuestionable, y está en sus manos. "No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo".

Ascenso vertiginoso

La secretaria general de la Presidencia, quien nueve años atrás concursaba por un televisor en un programa televisivo y confeccionaba tortas por encargo, al tiempo que acumulaba méritos paranormales, según el biógrafo Juan Luis González, ha dado pruebas de su arrojo político. Armó la campaña presidencial. Logró primero disciplinar y luego absorber al PRO, la histórica formación de derechas del expresidente Mauricio Macri, que en la próxima contienda se integra a la papeleta de La Libertad Avanza. Ha decidido a su vez extender el control territorial en todo el país, enfrentando a caciques regionales. Los que quieren sumarse a ese emprendimiento son bienvenidos. El ejemplo más claro de permisividad es el de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En las elecciones de 2023 fue rival de Javier Milei, representando al PRO. El extertuliano televisivo exhumó su pasado en la guerrilla peronista Montoneros, en los años 70, la tachó de "terrorista" que colocaba "bombas en jardines de infantes". Bullrich amagó con denunciarlo en los tribunales. La paz se selló rápido cuando Milei, ganador de la contienda, le ofreció una cartera estratégica. En la actualidad, Bullrich es parte de la Libertad Avanza y ha crecido su influencia bajo la tutela de "El Jefe", que todo lo ve y escucha.

Carlos Pagni, un reconocido analista del diario ´La Nación`, comentó al respecto: LLA es una organización "verticalista" y "Milei es, en efecto, un emperador. Sobre todo, en el sentido de que el anillo más íntimo de poder es familiar". La vicepresidenta Victoria Villarruel, con oropeles conservadores más sólidos que los del anarco capitalista (un padre y un tío que participaron de la represión de los años setenta y ella tuvo una relación personal con el exdictador Jorge Videla), ha sido desplazada del Gobierno bajo el mote de "bruta traidora". Si bien las desavenencias Javier Milei se remontan a 2023, los analistas sostienen que es el encono de Karina la aceleró su caída en desgracia.

Contienda clave

El endurecimiento de "El Jefe" no se entiende sin el advenimiento de las elecciones bonaerenses. Un exgobernador de esa provincia, Carlos Ruckauf, históricamente ubicado en la derecha peronista, propuso quitar el manejo de la elección a la Justicia de ese distrito y entregarlo, por la vía de un dictamen del Supremo, a las autoridades electorales nacionales. En un país donde, desde que se restituyó la democracia, en octubre de 1983, han sido muy escasas las sospechas una mínima anomalía electoral, la ultraderecha parece encaminarse a poner bajo sospecha la transparencia de los comicios, una metodología ya probada por Donald Trump y Jair Bolsonaro, en Estados Unidos y Brasil, respectivamente.

El Gobierno bonaerense respondió con una denuncia contra al menos integrantes de la Policía provincial por conspirar contra Kicillof y colaborar en la campaña del excomisario de esa fuerza, Maximiliano Bondarenko, flamante candidato de La Libertad Avanza. "No se puede politizar la Policía, la ley lo prohíbe", dijo el ministro de Seguridad, Javier Alonso. La división Asuntos Internos de la institución policial apoyó la denuncia en el decomiso de ordenadores donde se encontraron documentos. A medida que se calienta la campaña, "El Jefe" abandona su sigilo. "Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener", dijo a través de X. El control del armado en todo el país de la ultraderecha es apenas un paso más de su creciente protagonismo. Pocos dudan a estas alturas que el Gobierno es de Javier "y" Karina.