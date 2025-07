El pulso por la ayuda humanitaria en Gaza enfrenta a Israel y la ONU

El tiempo se agota para salvar al pueblo de Gaza. Por eso, Naciones Unidas y otras organizaciones humanitarias presionan a Israel para que detenga la hambruna y les permita acceder al enclave palestino con los montones de ayuda de los que disponen. Al menos 6.000 camiones repletos de ayuda humanitaria de la ONU están esperando para cruzar las fronteras de Gaza, mientras ésta advierte que "la crisis de hambre en Gaza nunca ha sido tan grave". Tras negar que haya hambruna en el enclave, Israel ha culpado este jueves a la "falta de cooperación de la comunidad internacional" por la limitada ayuda que ingresa a la Franja y ha desestimado la "narrativa de hambruna" de Hamás supuestamente utilizada como una táctica para las negociaciones del alto el fuego.

Durante esta semana, el Ejército israelí ha publicado imágenes de los centenares de camiones cargados en el lado palestino de la frontera de Gaza, listos para ser distribuidos. El martes aseguraron que había 950 camiones, pero que no habían sido recolectados por la ONU. Sin embargo, Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la organización, respondió que son las autoridades israelíes quienes no les han otorgado los permisos necesarios para que sus equipos accedan a la ayuda, mucho menos para que la recoja y distribuya. "El cruce de Kerem Shalom [donde están los camiones] no es un autoservicio de McDonald's donde simplemente nos detenemos y recogemos lo que pedimos", declaró Dujarric el miércoles.

Un edificio destrozado tras un ataque israelí en ciudad de Gaza / Omar Ashtawy / Zuma Press / ContactoPhoto

"Para recoger los suministros que han llegado a cualquiera de los cruces israelíes alrededor de Gaza —todos ellos vallados y fuertemente vigilados—, los conductores necesitan múltiples autorizaciones de acceso, así como una pausa en los bombardeos y que se abran las puertas de hierro [del cruce]", explicó el portavoz. "Tenemos que tener permiso para entrar con nuestros propios camiones, y la mercancía tiene que cambiar de un camión a otro; es un procedimiento muy largo", reconoció. Los 6.000 camiones cargados de suministros médicos y cómodas están varados en almacenes de Jordania y Egipto, según ha explicado Philippe Lazzarini, el director de la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).

Alimentos para tres meses

Lazzarini afirma que esta cantidad puede proporcionar alimentos a toda la población durante tres meses. Además, de acuerdo con las declaraciones del coronel Abdullah Halabi, jefe de la Administración de la Coordinación de Actividades Gubernamentales en los Territorios, la unidad del Ejército israelí que se encarga de gestionar asuntos civiles en Palestina, ya hay un millar de camiones de ayuda apilados dentro de la Franja. Están esperando a que los recojan las Naciones Unidas y los grupos de ayuda, "debido a la falta de cooperación de la comunidad internacional y de las organizaciones internacionales", ha criticado desde la frontera de Gaza a un grupo de periodistas.

Palestinos desplazados en Jabalia cargan sacos de harina distribuidos por camiones con ayuda humanitaria. / HAITHAM IMAD / EFE

Por su parte, Dujarric ha señalado que las autoridades israelíes han rechazado la mitad de las solicitudes de la ONU para transportar ayuda humanitaria a Gaza. “Los obstáculos burocráticos, logísticos, administrativos y otros obstáculos operativos impuestos por las autoridades israelíes; las continuas hostilidades y las restricciones de acceso dentro de Gaza; y los incidentes de saqueos criminales y más tiroteos que han matado y herido a personas que se reunían para descargar suministros de ayuda a lo largo de las rutas de los convoyes” han obstaculizado los esfuerzos de la ONU para entregar ayuda, ha dicho el portavoz. A medida que crecen los números de muertes por inanición —la última cifra del ministerio de Salud las sitúa en 115, la mayoría niños—, la distribución de esta asistencia se convierte en vital.

Mayor presión contra Israel

A lo largo de esta semana, ha crecido la presión internacional contra Israel por los altos niveles de hambruna en Gaza. En paralelo, Tel Aviv ha intensificado su afirmación de que la ONU es la culpable de la actual crisis humanitaria en Gaza, afirmando que no está recogiendo la ayuda que se está acumulando en la frontera. Sin embargo, desde el inicio de la guerra contra Gaza, tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que mató a 1.139 israelíes, las autoridades israelíes han usado la ayuda humanitaria y los accesos de los convoyes humanitarios como armas de guerra. Antes de esta escalada, el enclave necesitaba 500 camiones diarios para subsistir. Ahora, la mayoría de días no entran ni un centenar.

En paralelo, la violencia directa contra el pueblo gazatí no se detiene. Este jueves 62 personas han muerto en la Franja por ataques israelíes. Entre ellas, había 19 solicitantes de ayuda. Desde la madrugada del viernes, han perecido 11 palestinos, cuatro de los cuales mientras buscaban asistencia humanitaria. La brutal guerra israelí contra Gaza ha matado a más de 59.587 personas y ha herido a 143.498 palestinos, a la vez que ha provocado niveles de destrucción sin precedentes. Mientras, las conversaciones por el alto el fuego siguen estancadas tras la retirada de los equipos negociadores israelíes y estadounidenses de Doha este jueves.