Al menos un policía herido tras un tiroteo en una universidad de Atlanta

Al menos un oficial fue herido y trasladado a un hospital este viernes tras un tiroteo en el campus de la Universidad Emory de Atlanta, en Georgia, Estados unidos, según el Departamento de Policía de Atlanta.

La Universidad Emory emitió esta tarde una alerta en sus redes sociales advirtiendo que había un "tirador activo".

"CORRA, ESCONDÁNSE, LUCHE. Evite la zona. Continúe refugiado. Policía en el lugar", escribió en X la cuenta de Oficina de Preparación y Respuesta ante Eventos Críticos de la Universidad.

De acuerdo con FOX5, tanto la Universidad Emory, como el Hospital Universitario del mismo nombre han sido cerrados.

El medio local indica, además, que en el lugar de los hechos hay varios vehículos policiales con disparos y algunos con fugas de fluidos.