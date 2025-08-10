En Directo
Minuto a minuto
Guerra de Ucrania, hoy en directo: Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev
Zelenski y Sánchez coinciden en que Europa debe "tener voz" en las conversaciones de paz en Ucrania
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Líderes europeos advierten que la paz en Ucrania no se puede decidir sin Kiev
Los líderes de seis países europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, emitieron este sábado un comunicado conjunto en el que advirtieron que "el camino a la paz en Ucrania no puede ser decidido sin Ucrania", según el texto difundido por el Gobierno británico.
El comunicado, firmado por Von der Leyen, junto a los mandatarios del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia y Finlandia, llega días antes de la reunión prevista entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska el próximo 15 de agosto, para abordar un posible acuerdo que termine con la guerra en Ucrania.
Sánchez habla con Zelenski y le da su apoyo ante la cumbre de Putin y Trump: "Nada sobre Ucrania sin Ucrania"
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha mantenido este sábado una conversación con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, en la que le ha trasladado su “total apoyo” en un momento en el que este ha quedado apartado del diálogo entre EEUU y Rusia. Ante la cumbre que celebrarán en Alaska el próximo viernes Donald Trump y Vladimir Putin para hablar del país invadido por el Ejército ruso, el jefe del Ejecutivo español ha señalado que no se puede abordar “nada” sobre la situación de Ucrania sin la presencia de Ucrania.
Zelenski busca apoyo en los líderes europeos tras confirmarse la cumbre Trump-Putin
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, lanzó este sábado una ronda de contactos con sus aliados más estrechos, entre ellos el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, después de que se confirmara que el presidente estadounidense, Donald Trump, pretende reunirse con el líder ruso, Vladímir Putin, el 15 de agosto.
Zelenski anunció esos contactos en X y enfatizó que Ucrania y sus aliados europeos "están dispuestos a esforzarse de la forma más productiva posible por una paz real", según dijo tras informar de su conversación con Macron.
Ucrania anuncia un ataque contra un almacén de drones kamikaze en la región rusa de Tatarstán
Ucrania ha golpeado con dispositivos no tripulados de largo alcance un depósito de drones kamikaze de tipo 'Shahed' y diseño iraní situado a unos 1.300 kilómetros de su frontera, en la región rusa de Tatarstán, informó este sábado el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU).
"Esta mañana, unos drones de largo alcance del Centro de Operaciones Especiales 'A' del SBU atacaron un nodo logístico donde se almacenaban 'Shaheds' listos para ser usados, así como componentes de fabricación extranjera", informó la institución en Telegram.
Las tropas rusas toman localidad entre bastiones ucranianos de Pokrovsk y Kostiantínivka
Las tropas rusas han tomado una estratégica localidad situada entre los bastiones ucranianos de Pokrovsk y Kostiantínivka en la región de Donetsk, según informó este sábado el Ministerio de Defensa de Rusia.
"Unidades de la agrupación militar Tsentr (Centro) han liberado con sus decididas acciones la localidad de Yablunivka, en la república popular de Donetsk", señala el parte de guerra.
El pueblo de Yablunivka, de apenas 300 habitantes antes de la guerra, se encuentra prácticamente en la carretera que une las dos plazas fuertes ucranianas.
De esta forma, los rusos quieren romper las líneas de abastecimiento enemigas antes de intentar asediar ambas ciudades, que superan los 60.000 habitantes.
Reino Unido estima que Rusia ha logrado capturar más de 500 kilómetros de territorio ucraniano en julio
La Inteligencia británica ha estimado este sábado que el Ejército ruso habría podido ocupar entre 500 y 550 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano durante el mes de julio, una cantidad similar a la capturada en junio debido a los avances territoriales que se han producido desde el pasado mes de marzo.
"Las fuerzas terrestres rusas han continuado realizando avances tácticos en la provincia de Donetsk, principalmente al noreste y suroeste de Pokrovsk, mientras que siguen sus intentos de rodear la ciudad y presionar las rutas logísticas restantes", ha resaltado en un comunicado recogido por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.
La Fuerza Aérea ucraniana informa de ataques rusos con 47 drones y dos misiles
La Fuerza Aérea ucraniana informó este sábado de que anoche el enemigo lanzó contra territorio ucraniano 47 drones de varios tipos, incluidos drones kamikaze y réplicas, así como dos misiles de crucero Iskander-K.
De estos, anunció en Telegram, logró neutralizar 16 drones kamikaze y derribar uno de los misiles, mientras que se registraron 31 impactos de dron en 15 emplazamientos diferentes, según el parte matinal.
Rusia derriba 118 drones ucranianos desde las afueras de Moscú a la península de Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 118 drones ucranianos sobre más de una decena de regiones, desde la costa del mar Negro a las afueras de Moscú.
Según el Ministerio de Defensa, fueron abatidos 28 drones sobre Kursk y diecinueve sobre Briansk, ambas regiones fronterizas con Ucrania.
Zelenski reitera que no cederá territorio a Rusia y que la cumbre entre Trump y Putin "nace muerta"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha insistido este sábado en que no cederá territorio ucraniano a Moscú y ha criticado que se deje de lado a Kiev en el proceso de negociaciones de paz para poner fin al conflicto después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, haya anunciado que se reunirá la próxima semana con el mandatario ruso, Vladimir Putin, en el estado de Alaska. (Seguir leyendo)
Al menos un muerto en un ataque con un dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod
Al menos una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas durante la madrugada de este sábado como consecuencia de un ataque con un dron ucraniano cuya detonación ha dejado una vivienda familiar "completamente destruida por el fuego" en la región rusa de Bélgorod, según han informado las autoridades locales.
"En la aldea de Pochaevo, en el distrito de Graivoron, como resultado del lanzamiento de un artefacto explosivo desde un dron contra una vivienda particular, ocurrió lo peor: un civil falleció", ha explicado el gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, en una publicación en Telegram en la que ha trasladado sus "más sinceras condolencias" a los familiares y allegados de la víctima mortal.
- Cae entre las rocas del paseo marítimo de Torrevieja y queda atrapado durante más de dos horas y media
- Mario Vaquerizo, tras el plantón de Vox en el pregón de Elche: “Las guerras de otros no son mis guerras”
- Mutxamel aplica una técnica pionera para esterilizar gatos callejeros en menos de tres minutos
- Así puedes ver los fuegos artificiales más espectaculares del verano en Alicante y sin coger el coche
- La Policía detiene a un menor por la agresión a un agente y le acusa de tentativa de homicidio
- Torrevieja paga un sobrecoste del 35 % por la demolición del paseo de La Libertad y la adecuación del suelo de la feria
- Elche-Hércules: El derbi vuelve a encender el Festa d'Elx
- Un exjugador del Elche, entre los nominados para ganar el Balón de Oro