Australia anuncia que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea de la ONU

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, anunció este lunes que reconocerá al Estado de Palestina durante la Asamblea General de las Naciones Unidas que tendrá lugar el próximo septiembre en Nueva York, sumándose así a países como Francia y el Reino Unido.

"La solución de dos Estados es la mejor esperanza de la humanidad para romper el ciclo de violencia en Oriente Próximo y poner fin al conflicto, el sufrimiento y la hambruna en Gaza", dijo Albanese durante una rueda de prensa, retransmitida por el canal público ABC.

La decisión fue adoptada durante una reunión del Gabinete de Gobierno esta mañana en Camberra y llega después de las críticas del país austral a Israel sobre el plan de Binyamín Netanyahu de ocupar la ciudad de Gaza.

"La situación en Gaza ha ido más allá de los peores temores del mundo. Se han perdido demasiadas vidas inocentes. El Gobierno israelí sigue desafiando el derecho internacional y niega ayuda suficiente, alimentos y agua a personas desesperadas (...) Se trata de mucho más que trazar una línea en un mapa, se trata de entregar un salvavidas a la legalidad de Gaza", remarcó Albanese.

El primer ministro australiano señaló que en las últimas semanas ha conversado sobre este asunto con el presidente francés, Emmanuel Macron, y su homólogo británico, Keir Starmer, entre otros líderes que también han anunciado que reconocerán a Palestina.

Críticas de Netanyahu

Antes de las palabras de Albanese, Netanyahu criticó el domingo los pasos de varias naciones hacia el reconocimiento de Palestina y los calificó de "vergonzosos".

"Dejamos claro que reconoceríamos a Palestina cuando ello contribuyera mejor al impulso hacia la paz. Septiembre es el momento. Cuando el mundo dice que esto ha durado demasiado. Cuando el mundo dice que el sufrimiento, la muerte y la destrucción deben terminar", indicó la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, acompañando a Albanese.

Camberra ha mostrado en varias ocasiones su preocupación respecto a la división creada en la sociedad australiana a raíz de la guerra en Gaza, e incluso ha creado dos cargos especiales para combatir el creciente antisemitismo y la islamofobia en la nación austral.