Reporteros Sin Fronteras sobre los asesinatos de los periodistas palestinos: "Israel ha vuelto a matar con total impunidad, es su sello"

"Israel ha vuelto a matar con total impunidad, es su sello". Son palabras de la vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en España, Edith Cachera, en referencia al asesinato de cinco periodistas palestinos como consecuencia de un ataque israelí entre los que se encuentra el reputado reportero Anas al Sharif, de la cadena catarí Al Jazeera, ha sido los ojos del mundo ante las atrocidades cometidas en Franja teniendo en cuenta que el Estado hebreo no permite el acceso de la prensa internacional a la Franja. Israel ha reconocido la autoría de lo que califica un "ataque selectivo" donde el director de la cadena ve claramente asesinatos.

"Condenamos de forma firme estos espantósos crímenes", ha declarado Cachera para, a renglón seguido, reconocer que "ya cuesta mucho expresarse y hacer declaraciones" porque resulta "agotador y esteril" ante la falta de reacciones. "Es muy desmoralizador", ha añadido haciendo especial mención a la UE.

La vicepresidenta de la organización ha insistido en que el plan de Israel de "aniquilar a los testigos, a los más molestos y poderosos", especialmente Al Jazeera, cadena catarí para la que trabajaban los periodistas asesinados mientras estaban en su tienda de campaña cerca del hospital Shaif de la ciudad de Gaza.

Típico de regímenes totalitarios

Con respecto al argumento de Israel de que el conocido periodista abatido es un "terrorista de Hamás", Cachera ha afirmado que es la reacción típica de los regímenes totalitarios, "que es en lo que se ha convertido Israel".

"Siempre es la excusa -abunda Cachera- vincular a los periodistas con terroristas". Para la vicepresidenta de RSF, es una argumentación muy dolorosa porque al asesinato físico se suma una segunda muerte, una muerte civil de la víctima y su familia. "Asesinan y luego calumnian", sentencia.