Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

El jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Eyal Zamir, ha avalado el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

