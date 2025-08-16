Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Cumbre en Alaska: qué esperan conseguir Trump, Putin y Zelenski de una reunión crucial para el futuro de Ucrania

El presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, se reúnen este viernes en la Base Conjunta Elmendorf-Richardson (JBER, por sus siglas en inglés) de Anchorage, Alaska, con una lista de deseos hecha, en parte, pública sobre una hoja de ruta para un posible acuerdo de paz en Ucrania. Pero en la base militar estadounidense destacará la ausencia de la otra parte implicada en el conflicto, Volodímir Zelenski, quien desde el anuncio de la cumbre a finales de la semana pasada ha emprendido una intensa ofensiva diplomática para evitar una negociación "a espaldas" de Kiev y ha logrado arrancar de Trump el compromiso de que no habrá negociaciones territoriales "sin Ucrania".

