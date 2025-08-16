Muere un hombre por un incendio en el norte de Portugal

Las autoridades portuguesas han confirmado este viernes que un hombre de 40 años ha muerto como consecuencia de un incendio que se ha propagado a rápida velocidad en Vila Franca do Deão, localidad ubicada en el municipio de Guarda, en el norte del país.

El cuerpo de la víctima, identificada como Carlos Damaso --quien era exalcalde en la región-- ha sido encontrado calcinado, sin que por ahora se conozcan las circunstancias de su fallecimiento, según ha confirmado Protección Civil.

Las llamas se desataron a primera hora de la mañana en la localidad de Pera do Moço. El alcalde de Guarda, Sérgio Costa, ha explicado que "la situación está fuera de control" debido a que faltan recursos para combatir los incendios, según ha recogido Lusa.

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, ha interrumpido sus vacaciones y ha regresado a su residencia en Belém, donde "permanecerá durante los próximos días" para supervisar la "grave situación" de los incendios en el país.

"Presentó, a primera hora de la tarde, sentidas condolencias al alcalde de Guarda, por la muerte del exalcalde Carlos Damaso, víctima de un incendio que estaba combatiendo en su freguesia", ha señalado en un comunicado la Presidencia portuguesa.

Portugal ha solicitado ayuda este mismo viernes a la Unión Europea para combatir con la ola de incendios que está devorando el país país, especialmente en los municipios de Satao, Arganil y Trancoso, que han calcinado ya más de 56.000 hectáreas con frentes y que avanzan a toda velocidad por los fuertes vientos.