Guerra en Ucrania
Von der Leyen y otros líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump
"Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales", adelantó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
EFE
Bruselas
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y otros líderes europeos viajarán a Washington este lunes junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, según confirmó este domingo la responsable europea.
"Esta tarde daré la bienvenida a (Zelenski) en Bruselas. Juntos participaremos en la Coalición de los Dispuestos", dijo Von der Leyen a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que "a petición del presidente Zelenski, mañana me uniré a la reunión con el presidente Trump y otros líderes europeos en la Casa Blanca".
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Una mujer fallece atropellada cuando cruzaba por la avenida Pintor Xavier Soler en Alicante
- El Supremo confirma la absolución de 9 acusados en Alicante de defraudar más de un millón
- El Ayuntamiento de Alicante responsabiliza ahora al Gobierno de la práctica ilegal del “top manta”
- Un pregón para olvidar
- Jorge Rey alerta de un giro 'dramático' en las temperaturas: será a partir de este día
- La provincia bate récords: Alicante registra su temperatura más alta en lo que va de año
- La nueva plaza entre la Explanada y la Rambla de Alicante ya presenta desperfectos
- Altozano sigue la fiesta con una Entrada Mora accidentada