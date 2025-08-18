En Directo

Minuto a minuto

Guerra en Oriente Próximo, en directo: última hora del conflicto entre Israel y Gaza

Israel mató a 62 gazatíes el viernes, 26 buscando ayuda humanitaria, según Hamás

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Israel ataca de nuevo la frontera sirio-libanesa

Europa Press

O. González / J. L. Escudero / A. Romero / S. Vázquez

El conflicto en Oriente Próximo continúa con la ofensiva de Israel sobre Gaza y la tensión con Irán. Los ataques del ejército del país hebreo, que comenzaron tras los atentados del Hamás del 7 de octubre de 2023, han dejado ya más de 50.000 muertos en la Franja. Mientras tanto, prosiguen los contactos en busca de una tregua que acercque el final del conflicto.

Sigue aquí la última hora del conflicto, en directo.

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Calor abrasador en Elche con picos de hasta 43 grados: "Hemos pasado una noche infernal"

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

Xixona aplaza dos actos de los Moros y Cristianos por la ola de calor

Tres detenidos en Alicante por una red de explotación sexual a mujeres y extorsión a clientes

Más de 2.400 muertos en España por exceso de calor en lo que va de verano

Santa Pola abre el abanico de la suerte

