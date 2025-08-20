Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Rubio encabezará un grupo de trabajo sobre propuestas para garantizar la seguridad de Ucrania
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, encabezará una comisión conjunta creada a principios de esta semana durante las conversaciones con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y líderes europeos, para redactar una propuesta de garantías de seguridad para Ucrania.
El también asesor de Seguridad Nacional trabajará con funcionarios nacionales así como europeos, ucranianos y de la OTAN para elaborar un plan con vistas a garantizar la defensa que pide Kiev tras un alto el fuego con Moscú, según han confirmado fuentes de la Casa Blanca a la cadena de televisión estadounidense CNN.
El acuerdo para este grupo de trabajo se produjo durante el encuentro de este lunes en Washington D.C. entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Finlandia, Italia, Ucrania y la Comisión Europea.
Trump dice que quiere ver "qué sucede" en la reunión bilateral entre Zelenski y Putin
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que quiere ver "qué sucede" en una reunión bilateral entre sus homólogos de Rusia y Ucrania, Vladímir Putin y Volodímir Zelenski, antes de optar por la posibilidad de participar en una reunión a tres bandas para tratar de alcanzar un acuerdo de paz.
"Vamos a intentar detenerla (la guerra), y creo que tenemos buenas posibilidades. Tuve una reunión muy exitosa con el presidente Putin, tuve una reunión muy exitosa con el presidente Zelenski, y entonces pensé que sería mejor que se reunieran sin mí, solo para ver qué pasa. Quiero ver qué sucede", explicó Trump en el programa radiofónico del periodista conservador Mark Levin al referirse a las cumbres en las que participó el viernes y el lunes pasados.
"Tienen una relación difícil, muy mala, muy mala. Y ahora veremos cómo les va y, si es necesario, y probablemente lo será, pero si es necesario, entonces asistiré (a una reunión trilateral) y probablemente podré cerrarlo (el conflicto). Solo quiero ver qué sucede en la reunión. Están en proceso de organizarla y vamos a ver qué sucede", añadió el mandatario republicano.
Las posibles garantías de seguridad a Ucrania: tropas europeas, un ejército local fuerte y apoyo aéreo de EEUU
El insólito desembarco europeo en Washington para respaldar al presidente ucraniano en su visita a la Casa Blanca ha dejado un aparente regusto de satisfacción entre los participantes. Donald Trump no se limitó esta vez a hacer de ventrílocuo de Vladímir Putin ni humilló a sus aliados continentales. El estadounidense puso sobre la mesa una posible reunión entre el autócrata ruso y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y, por primera vez, se comprometió a aportar algún tipo de garantías de seguridad a Ucrania ante un eventual acuerdo para detener la guerra. Era lo que querían los europeos, sentados finalmente en la mesa de los mayores. Pero la clave está en la letra pequeña. ¿Que garantías se contemplan para impedir en el futuro una nueva invasion rusa? Trump ha dicho este martes que en ningún caso enviará a tropas de Estados Unidos para mantener la paz armada que se contempla si las mil piezas del puzzle acaban un día encajando.
Kallas advierte que las garantías de seguridad a Ucrania deben ser "sólidas y creíbles"
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, advirtió este martes de que las garantías de seguridad que se le concedan a Ucrania deben ser lo "suficientemente sólidas y creíbles" ya que "no se puede confiar " en que el mandatario ruso, Vladimir Putin, "cumpla ninguna promesa o compromiso".
"Las garantías de seguridad deben ser lo suficientemente sólidas y creíbles como para disuadir a Rusia de reagruparse y volver a atacar", aseguró Kallas en redes sociales tras la cumbre virtual de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete celebrada este martes para analizar el resultado de las reuniones mantenidas la víspera en la Casa Blanca en las que participó el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski además del anfitrión Donald Trump.
Las garantías de seguridad de Trump a Ucrania dan un impulso a la "coalición de voluntarios"
Los principales líderes europeos han dado muestras de optimismo sobre el posible fin de la guerra en Ucrania tras su reunión en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha encabezado este martes junto al presidente francés, Emmanuel Macron, una nueva reunión de la llamada "coalición de voluntarios", la alianza formada por una treintena de países para garantizar la seguridad en el país eslavo tras la firma de un eventual alto el fuego o de un acuerdo de paz. En el encuentro, los dos líderes han informado a sus aliados sobre los siguientes pasos a tomar después de que Trump se mostrara dispuesto a ofrecer garantías de seguridad a la coalición, algo a lo que hasta ahora se había mostrado reacio.
Trump descarta el envío de tropas de EEUU a Ucrania y pide a Zelenski ser "flexible" en las negociaciones
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo de Ucrania, Volodimir Zelenski, tendrá que ser "flexible" en las negociaciones que se avecinan si quiere alcanzar la paz, dentro de la cual el inquilino de la Casa Blanca no contempla en ningún caso el envío de tropas sobre el terreno. Trump ha afirmado en una entrevista a Fox News que varios países europeos ya han mostrado su disposición a desplegar militares en Ucrania, por lo que "no va a ser un problema" de cara a las garantías de seguridad que reclama Zelenski. Sin embargo, ha dejado claro que Estados Unidos no se involucrará de ninguna forma en este despliegue. El mandatario norteamericano ya había descartado en estos últimos días una potencial integración de Ucrania en la OTAN, a la espera de ver entonces cómo se concretan las garantías de seguridad. En cuanto a un potencial canje de territorios, Trump ha señalado que "Ucrania va a recuperar su vida" una vez cese el conflicto y también "mucho territorio", sin entrar en más detalles, pese a que hace apenas dos días dio por hecho que Kiev tendría que renunciar definitivamente a la península de Crimea. "Esto es una guerra", ha añadido, y "Rusia tiene un Ejército potente, le guste a la gente o no".
Albares celebra el "acercamiento" de posiciones entre EEUU y Europa, pero duda de la "voluntad de paz" de Rusia
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha aplaudido el "acercamiento de posiciones" entre Estados Unidos y Europa respecto a Ucrania, con una "mayor coordinación" con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aunque ha expresado sus dudas sobre la "voluntad de paz" de Rusia.
Así se ha pronunciado Albares en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, por el encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su homólogo ucraniano y diferentes líderes europeos.
El ministro de Exteriores ha confirmado que ha sido él el que se ha unido en representación de España a una videollamada con líderes europeos para hablar sobre Ucrania, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encontraba a esa hora visitando una de las zonas afectadas por los incendios.
Bruselas celebra que Rusia se abra a una reunión entre Putin y Zelenski tras la presión de Trump
La Comisión Europea ha celebrado este martes que Rusia se abra a una reunión entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras la presión ejercida por el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque ha evitado señalar cuando considera que tiene lugar la cita, insistiendo en que debe prepararse bien con Kiev, Washington y los socios europeos.
"En el pasado, el presidente Putin se había negado a reunirse con el presidente Zelenski. Por lo tanto, por supuesto, celebramos que ahora haya cambiado de opinión y le haya comunicado al presidente Trump que estaría dispuesto a participar en dicha reunión", ha asegurado la portavoz comunitaria, Arianna Podesta, en rueda de prensa desde la capital europea.
Bruselas ha valorado que ahora Rusia pueda negociar directamente con Ucrania, aunque espera los "pasos concretos" de Moscú para poner fin a la guerra y permitir una paz duradera en el país vecino.
Rusia dice que una reunión entre Putin y Zelenski debe prepararse "minuciosamente"
Rusia declaró hoy que una reunión entre los presidentes ruso, Vladímir Putin, y ucraniano, Volodímir Zelenski, debe "prepararse minuciosamente".
"Cualquier contacto que involucre a los jefes de Estado debe prepararse minuciosamente", dijo a la televisión pública el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.
Rusia derriba 23 drones ucranianos sobre dos de sus regiones y Crimea
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 23 drones de ala fija ucranianos sobre dos regiones del país y la anexionada península de Crimea, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, 13 de los drones abatidos la pasada noche fueron destruido sobre la región de Volgogrado, a más de 100 kilómetros del punto más próximo de la frontera ucraniana.
El aeropuerto de Volgogrado (antigua Stalingrado) suspendió temporalmente sus operaciones, que reanudó una vez que fue levantada la alerta de ataque aéreo.
