Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Kim Jong-un condecora a soldados norcoreanos enviados a Rusia por su "heroísmo" en combate

El líder norcoreano Kim Jong-un condecoró durante una ceremonia a comandantes y combatientes desplegados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, en otro gesto de la relación militar Pionyang-Moscú, según informó este viernes la agencia estatal KCNA.

Kim otorgó personalmente medallas y títulos de "Héroe de la República Popular de Corea" a militares del denominado "destacamento de operaciones en el extranjero", a quienes describió como "los hijos admirables de la patria".

El evento celebrado el jueves en la sede del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores, en Pionyang, reunió a mandos militares, altos cargos del partido y familiares de caídos, según la KCNA.