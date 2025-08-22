En Directo
Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Vladímir Putin ha propuesto quedarse con la región entera del Donbás a cambio de paralizar su ofensiva, según fuentes próximas a la cumbre entre el líder ruso y el presidente de EEUU, Donald Trump
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Kim Jong-un condecora a soldados norcoreanos enviados a Rusia por su "heroísmo" en combate
El líder norcoreano Kim Jong-un condecoró durante una ceremonia a comandantes y combatientes desplegados para apoyar a Rusia en su guerra contra Ucrania, en otro gesto de la relación militar Pionyang-Moscú, según informó este viernes la agencia estatal KCNA.
Kim otorgó personalmente medallas y títulos de "Héroe de la República Popular de Corea" a militares del denominado "destacamento de operaciones en el extranjero", a quienes describió como "los hijos admirables de la patria".
El evento celebrado el jueves en la sede del Comité Central del gobernante Partido de los Trabajadores, en Pionyang, reunió a mandos militares, altos cargos del partido y familiares de caídos, según la KCNA.
Zelenski denuncia un ataque ruso contra una empresa estadounidense en el sureste ucraniano
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, denunció, en su habitual videomensaje nocturno, un ataque ruso contra una empresa estadounidense en la región de Mukajevo, en el sureste del país.
"En Mukajevo los rusos practicamente arrasaron una empresa estadounidense. Se trata de empresa que fabrica electrodomésticos y no bienes militares. Los rusos saben exactamente a donde lanzan sus misiles. Creemos que fue un ataque deliberado contra las propiedades y las inversiones estadounidenses en Ucrania", dijo el presidente ucraniano.
Zelenski insistió además que para terminar con la guerra es necesario ejercer presión sobre Rusia.
Zelenski afirma que Putin intenta "escaquearse" del encuentro porque "no quiere acabar la guerra"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha afirmado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, "intenta escaquearse" de una futura reunión para tratar de poner fin al conflicto y le ha acusado de "no querer acabar con la guerra", poniendo como ejemplo los constantes bombardeos sobre zonas civiles y los "feroces asaltos" en el frente de combate.
Zelenski ha insistido en un discurso a la nación que, a día de hoy, hay dos formatos posibles para tender puentes con Moscú, en ambos casos a nivel de líderes: por un lado, una reunión bilateral entre los dos presidentes y, por otro, una cumbre a tres bandas en la que participe también el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.
"Las señales que nos llegan de Rusia son indignantes", ha lamentado Zelenski, quien ha recordado los estragos de una nueva noche de ataques masivos en la que Rusia ha disparado unos 40 misiles y más de 570 drones. Estos bombardeos, ha advertido, son "una clara respuesta" del Kremlin a las posibles negociaciones.
Carney y Trump tratan cómo reforzar la paz y seguridad en Ucrania y Europa
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de EE.UU., Donald Trump, hablaron este jueves telefónicamente sobre cómo "reforzar el liderazgo" del mandatario estadounidense "para apoyar una paz y seguridad duraderas en Ucrania y Europa".
La Oficina del Primer Ministro canadiense señaló en un comunicado que además de la situación en Ucrania, los dos líderes conversaron sobre "los actuales desafíos comerciales, las oportunidades y las prioridades compartidas en el marco de una nueva relación económica y de seguridad entre Canadá y Estados Unidos".
Muere en la guerra de Ucrania el hijo del asesino en serie más famoso de la URSS
El hijo de Andréi Chikatilo, el asesino en serie más famoso de la Unión Soviética, ha muerto en la guerra en Ucrania, donde combatía del lado ucraniano, según informó este jueves el canal de Telegram de Shot.
"El hijo del maniático más horripilante de la URSS, Yuri Chikatilo, murió combatiendo en las filas del Ejército ucraniano", informó el medio.
Según Shot, el hijo de Chikatilo se alistó en las Fuerzas Armadas ucranianas casi desde el comienzo de la guerra "y desapareció hace ocho meses".
Putin exige el Donbás y rechaza el despliegue de tropas occidentales en Ucrania o que entre en la OTAN
Casi una semana después de la cumbre que celebraron en Alaska el presidente de EEUU, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, para intentar poner las bases de un futuro acuerdo de paz en Ucrania, el Kremlin ha dado a conocer sus condiciones: que Kiev renuncie a la región del Donbás (este), que se olvide de sumarse a la OTAN y que no se desplieguen tropas occidentales en territorio ucraniano, según han revelado tres fuentes próximas al presidente a la agencia Reuters. (Seguir leyendo)
Trump sugiere a Ucrania "jugar al ataque" en la guerra contra Rusia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado que Ucrania necesita "jugar al ataque" si quiere tener alguna posibilidad de victoria frente a Rusia, un mensaje que contrasta con la voluntad diplomática que ha llevado al magnate norteamericano a plantear un cara a cara entre los principales líderes políticos de Ucrania y de Rusia, Volodimir Zelenski y Vladimir Putin, respectivamente.
"Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país de invasores", ha dicho Trump, que en Truth Social ha comparado el contexto militar de Ucrania con "un gran equipo que tiene una defensa fantástica pero al que no se le permite jugar al ataque". "¡No hay posibilidad de ganar!", ha sentenciado.
Macron agradece a Erdogan su "muy buena colaboración" en la Coalición de Voluntarios
El presidente francés, Emmanuel Macron, agradeció este jueves a su homólogo turco, Recep Tayip Erdogan, la "muy buena colaboración" de su país en la llamada Coalición de Voluntarios que está diseñando garantías de seguridad para Ucrania en caso de que llegara a un alto el fuego con Rusia.
En un mensaje en su cuenta de X, Macron señaló que tanto él como Erdogan comparten "el objetivo de acabar con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania", que debe implicar "el fin de las hostilidades y la definición de garantías de seguridad robustas".
Lavrov rechaza las prisas de Zelenski para una cumbre bilateral con Putin en Europa
El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, rechazó hoy las prisas del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, para celebrar cuanto antes una cumbre con el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en suelo europeo.
"Está claro que esa actividad respecto al asunto de la organización de una cumbre con el líder ruso tiene como objetivo demostrar una actitud constructiva hacia el proceso de arreglo pero, en la realidad, (busca) reemplazar simplemente el trabajo serio, arduo y difícil para consensuar los principios de una solución sólida para la crisis", dijo Lavrov en rueda de prensa conjunta con su colega indio, Subrahmanyam Jaishankar.
El jefe de la diplomacia rusa comparó esa postura con los "efectos" y "trucos" que Zelenski empleaba cuando trabajaba como cómico en la televisión rusa y ucraniana antes de convertirse en 2019 en presidente.
Rusia devuelve a otros tres niños ucranianos a sus familias
Las autoridades de Rusia han anunciado este jueves la entrega de otros tres menores ucranianos de edades comprendidas entre los seis y los dieciocho años, todos ellos procedentes de territorio ruso o zonas de Ucrania ocupadas por las fuerzas rusas en el marco de la invasión, para que puedan regresar con sus familias.
Tras un acto de entrega que ha tenido lugar en la Embajada de Qatar en Moscú, la capital rusa, las autoridades han confirmado la medida, según informaciones recogidas por agencias rusas.
Así, el Gobierno ruso ha detallado que estos menores --dos niños de ocho y quince años y una menor de seis-- podrán reunirse pronto con sus familias.
