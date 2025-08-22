América
Un terremoto de magnitud 7,5 se registra en las aguas entre la Antártida y Chile
El seísmo tuvo su epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena
EFE
El Servicio Geológico de Estados Unidos alertó este jueves de un sismo de magnitud 7,5 en el pasaje de Drake, en las aguas entre la Antártida y el Cabo de Hornos, en el extremo sur de Chile.
La información preliminar registra que el sismo se produjo a las 22.16 hora local (02.16 GMT del viernes) a una profundidad de 10,8 kilómetros.
El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile también lanzó una alerta en su cuenta de X para el mismo temblor, con epicentro a 258 kilómetros al noroeste de la Base Frei en la Antártida chilena, aunque la magnitud registrada por la entidad fue de 7,6 en la escala de Richter.
El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) de Chile emitió una amenaza de tsunami menor para las costas de la Antártida chilena y puso el territorio bajo estado de "precaución", con oleaje que podría llegar a las bases Prat y O'Higgins.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) estableció "abandonar las playas, orillas rocosas, humedales, estuarios, desembocaduras de ríos, paseos costeros peatonales, marinas, costaneras vehiculares, caletas, puertos y muelles en el territorio Antártico Nacional". EFE
ame-mrs/jrh/enb
(foto)
- Prohibido el baño en Guardamar: la aparición del “dragón azul” obliga a cerrar las playas
- Ni rojos ni etarras: la curiosa 'norma' de una playa de Alicante
- Motín en un vuelo de Ibiza a Alicante tras más de diez horas de retraso: 'No sale nadie de la isla hasta que no salgamos nosotros
- Dormir es imposible': así se vive el verano en Carolinas, el barrio con más densidad de población en Alicante
- Abierto: el paseo de Cabo Roig-La Caleta de Orihuela Costa ya es de todos
- La reapertura del paseo del dique de Levante de Torrevieja deberá esperar hasta finales de septiembre
- El bar de la isla de Benidorm sigue funcionando sin licencia a pesar de tener una sentencia firme del Supremo que prohíbe la actividad
- Los 'estudios' que no son grados del alcalde de Orihuela, Pepe Vegara