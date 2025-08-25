Al menos ocho muertos en un ataque de Israel contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza

Al menos ocho personas murieron, entre ellas un rescatista, en el ataque israelí este lunes al hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis del sur de la Franja de Gaza.

"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", informó el Ministerio de Sanidad gazatí, que reportó "numerosos heridos".

Entre los fallecidos se encuentran tres periodistas, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.

Se trata, según Sanidad, de Hossam Al Masri (Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera) y Mariam Abu Daqqa.