Oriente Próximo
Al menos ocho muertos en un ataque de Israel contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza
Entre los fallecidos se encuentran tres periodistas, uno de Reuters y otro de Al Jazeera
EFE
Al menos ocho personas murieron, entre ellas un rescatista, en el ataque israelí este lunes al hospital Nasser en la ciudad de Jan Yunis del sur de la Franja de Gaza.
"El primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos", informó el Ministerio de Sanidad gazatí, que reportó "numerosos heridos".
Entre los fallecidos se encuentran tres periodistas, entre ellos un camarógrafo de la agencia de noticias Reuters y otro de la cadena catarí Al Jazeera, según informaron a EFE fuentes del Ministerio de Sanidad.
Se trata, según Sanidad, de Hossam Al Masri (Reuters), Mohamed Salama (Al Jazeera) y Mariam Abu Daqqa.
- Una trabajadora agota un año de baja médica y vuelve a pedirla al mes: el tribunal le da la razón frente a la Seguridad Social
- Los pequeños dragones azules ya se cuentan por docenas en las playas de Guardamar este sábado
- Hacienda beneficiará con 1.150 euros a las personas que vivan con personas mayores de 65 años
- La Guardia Civil detiene a un médico en Alicante por grabar a pacientes sin su consentimiento
- La Guardia Civil ya multa: vigila miles de maleteros de coches para comprobar que lleves este artilugio siempre
- Alicante abre expediente por el trabajador que prohíbe el paso de 'rojos' y 'etarras' en la playa de Tabarca
- La suerte de la Lotería Nacional desembarca en Alicante
- Un paseo peatonal en el que ya no cabe nada