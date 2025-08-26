Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Zelenski habla de un encuentro "excelente" con Kellogg
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha calificado de "excelente" su encuentro de este lunes con el enviado especial de Estados Unidos, Keith Kellogg, en el que ha reiterado su disposición a reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, ya que es "el formato necesario para resolver" el conflicto en territorio ucraniano.
"Tuve una excelente reunión con el Enviado Presidencial Especial de Estados Unidos, el general Keith Kellogg. Discutimos cómo podemos influir en los rusos, obligarlos a entablar negociaciones reales y poner fin a la guerra. Sanciones, aranceles: todo debe seguir en la agenda. Estamos dispuestos a participar en un formato de líderes. Este es el formato necesario para resolver los problemas clave. Ahora, se necesita la misma disposición por parte de Moscú", ha señalado en un extenso comunicado difundido en su cuenta de la red social X.
El mandatario ucraniano ha agradecido "profundamente" el apoyo y la "determinación" de su par estadounidense, Donald Trump, en aras de lograr una paz en el país europeo y en este sentido ha recordado su "cumbre exitosa" de la semana pasada en Washington en la que estuvieron acompañados por líderes europeos y el secretario general de la OTAN.
La postura del G7
Los ministros de Exteriores del G7 reafirmaron su intención de "mantener la presión económica y financiera sobre Moscú" hasta que ponga fin a la invasión de Ucrania durante una reunión virtual celebrada este lunes con su homólogo ucraniano, Andrii Sybiha. La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand, presidenta del grupo de ministros del G7, señaló en una declaración que los asistentes agradecieron "los esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos, bajo el liderazgo del presidente (Donald) Trump, que abren la posibilidad de un final pacífico y duradero de la guerra".
Zelenski anuncia reuniones entre Ucrania y EEUU
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció este lunes que habrá contactos con el enviado de Washington para Ucrania, Keith Kellogg, y a finales de esta semana tendrá lugar una reunión entre delegaciones de Ucrania y EE. UU. para abordar la situación ante unas posibles conversaciones de paz con Rusia. El objetivo es "desarrollar los preparativos ante la posibilidad de un futuro encuentro con la parte rusa", dijo Zelenski en una rueda de prensa en Kiev con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store.
Berlín insta a Putin a no intentar ganar tiempo y pide más presión sobre él
El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, el conservador Johann Wadephul, instó este lunes al presidente ruso, Vladímir Putin, a no intentar ganar tiempo con su política internacional y abogó por ejercer sobre el Kremlin una mayor presión para lograr un acuerdo de paz.
En una rueda de prensa en Zagreb, Wadephul aludió indirectamente a la reciente reunión de Putin con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Alaska y su supuesta disponibilidad a un acuerdo de paz sin un alto el fuego previo, manifestando su escepticismo sobre las intenciones del jefe del Kremlin.
Zelenski propone a Noruega que destine los fondos de sus programas de ayuda civil a la compra de drones
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha propuesto a las autoridades noruegas que destine los programas de ayuda a la compra y la fabricación de drones. "Ya han salvado miles de vidas, derriban misiles balísticos rusos con gran eficacia", ha argumentado ante el primer ministro Jonas Gahr Store.
Zelenski ha contado que ha solicitado a Store que considere la posibilidad de destinar a la compra de este tipo de vehículos aéreos no tripulados lo que resta del programa Nansen para Ucrania de este año, una iniciativa que engloba la financiación de diferentes programas, sobre todo civiles de apoyo a Ucrania.
Ucrania afea a Woody Allen su participación en el festival de cine de Moscú: "Es una vergüenza y un insulto"
Las autoridades de Ucrania han criticado la participación del director estadounidense Woody Allen en la Semana Internacional de Cine de Moscú, donde ha participado este domingo a través de videoconferencia. "Es una vergüenza y un insulto al sacrificio de los actores y cineastas ucranianos", han valorado.
El Ministerio de Asuntos Exteriores ha acusado a Allen de "hacer la vista gorda ante las atrocidades que Rusia comete en Ucrania todos los días desde hace once años y ha recordado que han sido numerosos los profesionales del cine ucraniano que han muerto o han sido heridos "por criminales de guerra rusos".
Líder de Donetsk dice que las tropas rusas ya combaten en los arrabales de Konstantinivka
Las fuerzas rusas ya alcanzaron los suburbios de la localidad ucraniana de Konstantinivka, en la región de Donetsk, principal escenario de la ofensiva en el este de Ucrania, anunció este lunes el jefe de Donetsk impuesto por Rusia, Denís Pushilin.
"Vemos que nuestros grupos ya están entrando y atacan al enemigo en las afueras de Konstantinivka", declaró Pushilin en un vídeo colgado en Telegram.
El Ministerio de Defensa ruso anunció el sábado haber tomado una nueva localidad a 10 kilómetros al sureste de Konstantinivka, un importante nudo logístico en la región ucraniana de Donetsk.
Ucrania y Lituania firman acuerdo de cooperación en la industria de defensa
El ministro de Defensa ucraniano, Denis Shmigal, y su homóloga lituana, Dovile Sakaliene, firmaron este lunes un memorando de entendimiento para una cooperación en la industria de defensa que incluye la producción conjunta de armas, haciendo énfasis en la fabricación de drones de largo alcance.
"Juntos nos concentraremos en la cooperación para la producción de bienes militares, en especial en el desarrollo de drones de largo alcance", dijo Shmigal en Facebook.
"El memorando de entendimiento correspondiente se firmó hoy en Kiev", añadió.
Rusia destruye una veintena de drones, dos de ellos sobre Moscú, en nuevos ataques de Ucrania
El Ministerio de Defensa de Rusia ha informado de que un total de 21 drones de las Fuerzas Armadas de Ucrania han sido derribados, dos de ellos sobre Moscú, durante la noche del domingo al lunes, de los cuales la mayoría han sido destruidos cuando sobrevolaban la región de Smolensk.
Los drones han sido detectados entre las 23.00 y las 7.00 (hora local), también sobre Briansk, Oriol, Moscú, Kaluga y Tver, según ha indicado el Ministerio en un comunicado.
Posteriormente, entre las 7.00 y las 8.00, la fuerzas rusas han logrado interceptar otros dos drones ucranianos en la región de Kursk, donde un vehículo aéreo no tripulado provocó el domingo leves daños materiales en una planta nuclear.
Trump reitera su apoyo a una paz duradera en Ucrania
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este domingo su apoyo a una "solución negociada que conduzca a una paz duradera" en Ucrania en una carta que envió a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, por la celebración de sus 34 años como país independiente.
"El pueblo de Ucrania tiene un espíritu inquebrantable y el coraje de su país inspira a muchos. Al celebrar este día tan importante, sepa que Estados Unidos respeta su lucha, honra sus sacrificios y cree en su futuro como nación independiente", escribió Trump en la misiva, que publicó Zelenski en su cuenta de X.
El mandatario estadounidense quiso extender "sus mejores deseos" a todo el pueblo ucraniano en el día que celebran 34 años de independencia de la Unión Soviética en medio de la guerra con Rusia.
