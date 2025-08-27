En Directo

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Trump amenaza con una "guerra económica" con Rusia si Putin no accede a un alto el fuego en Ucrania

Un soldado ucraniano se prepara para disparar contra drones FPV rusos.

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.

