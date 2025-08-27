Al menos dos muertos y una veintena de heridos en un tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Un hombre armado abrió fuego este miércoles por la mañana en una iglesia, que contiene una escuela primaria, en la población estadounidense de Minneapolis. La policía intercambió disparos hasta retenerle.

En concreto, la escuela es la de la Anunciación, cerca de Diamond Lake Road. Los alumnos de preescolar a octavo grado acababan de regresar a la Escuela Católica de la Anunciación para un nuevo año escolar el pasado lunes.

El servicio de noticias sobre crímenes MN Crime y ABC News informaron en un primer momento de que dos personas habían muerto y una docena más han sido trasladadas al hospital, pero esos detalles no han sido confirmados por la policía hasta el momento. Otras fuentes apuntan a que el autor del tiroteo se habría suicidado con su arma y que la cifra de heridos sería de una veintena. La cadena de televisión CBS informa de que la cifra de heridos es de 20 y que al menos 10 de ellos están hospitalizados están en situación crítica. La agencia Reuters informa de que una fuente del Departamento de Justicia asegura que la cifra de muertos es de al menos tres, incluido el tirador.

Fuentes federales afirman que el tirador, un hombre, vestía de negro y portaba un rifle. Las autoridades buscan otras armas.

El presidente Donald Trump dijo en una publicación en Truth Social que fue informado sobre el "trágico tiroteo" y que la Casa Blanca continuaría monitoreando la situación. El gobernador Tim Walz calificó el tiroteo de "horrendo". El Gobierno de la ciudad de Minneapolis dijo que el tirador había sido "contenido" después del un breve tiroteo en la escuela de la Iglesia, sin existir una "amenaza activa" para los residentes.

Walz dijo en las redes sociales que había sido informado sobre el tiroteo. "Estoy orando por nuestros niños y maestros cuya primera semana de clases se vio empañada por este horrible acto de violencia", escribió Walz en X.

La escuela, que abarca desde preescolar hasta octavo grado, tenía una misa para toda la escuela programada para las 8:15 a. m. de este miércoles, según su página web. El lunes fue el primer día de clases, y fotos de ese día en redes sociales muestran a estudiantes con uniformes verdes saludándose en los aparcamientos de bicicletas, sonriendo a la cámara y sentados juntos.

El tiroteo fue el último de una serie de tiroteos mortales en la ciudad en menos de 24 horas. Una persona murió y otras seis resultaron heridas en un tiroteo ocurrido el martes por la tarde frente a una escuela secundaria en Minneapolis. Horas después, dos personas murieron en otros dos tiroteos en la ciudad.