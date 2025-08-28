Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

En Directo
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev. Estados Unidos impulsa vías para alcanzar el fin de la guerra. La tregua está más cerca.
Margarita Robles se reúne con su homólogo alemán con Ucrania y la OTAN en su agenda
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne en Berlín este jueves con su homólogo alemán, Boris Pistorius, para poner sobre la mesa cuestiones como la invasión de Ucrania o la OTAN.
También la industria de defensa española y sus capacidades será uno de los temas fundamentales del encuentro, por lo que Robles estará acompañada de la secretaria de Estado de Defensa Amparo Valcarce, según han transmitido a EFE fuentes del ministerio.
Al menos tres muertos y una veintena de heridos en ataques de Rusia sobre Kiev
Al menos tres personas han muerto, entre ellas un menor de 14 años y cerca de 20 han resultado heridas a consecuencia de una oleada de ataques con drones perpetrada por el Ejército ruso en la madrugada de este jueves contra distintos puntos de la capital ucraniana, Kiev. (Seguir leyendo)
Zelenski reclama más "presión" sobre Putin porque "no va a cumplir las promesas que hizo a EEUU"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha advertido de que a estas alturas Rusia sólo ha dado "señales negativas" en cuanto al posible fin del conflicto y parece ya evidente que "no van a cumplir las promesas que hizo a Estados Unidos" en la reciente reunión de líderes entre Vladimir Putin y Donald Trump, por lo que sólo cabe responder desde la comunidad internacional más "presión". Zelenski, que ha insistido en la importancia de convocar una reunión a nivel de líderes para poder hablar de los "asuntos clave", ha subrayado en un discurso que "se debe forzar a Rusia a dar pasos reales", apelando de nuevo a Washington y al resto de aliados que "piensan que esta guerra está mal".
Ucrania aprieta a Hungría por bloquear su integración en la UE al golpear oleoducto ruso
La disputa diplomática entre Ucrania y Hungría se intensifica después de que los recientes ataques con aviones no tripulados contra un oleoducto que suministra petróleo ruso a Budapest señalaran la intención de Kiev de ejercer más presión contra Viktor Orban para que deje de bloquear el proceso de integración de Ucrania a Europa. La semana pasada, tres ataques con drones tuvieron como objetivo dos instalaciones en territorio ruso, clave para el funcionamiento del oleoducto Druzhba, que abastece a Hungría, lo que provocó interrupciones temporales. Liderados por el comandante de origen húngaro Robert "Magyar" Brovdi, jefe de las fuerzas de drones de Ucrania, los ataques se enmarcan en la campaña más amplia de Ucrania contra las instalaciones petroleras rusas. Sin embargo, estos provocaron una dura respuesta de Hungría, que importa el 70% de su petróleo a través del oleoducto, a pesar de los llamamientos de la UE para reducir su dependencia de los suministros energéticos de Moscú.
Ucrania informa de ataques rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones
El Ministerio de Energía ucraniano informó este miércoles de ataques nocturnos rusos contra infraestructuras energéticas en seis regiones del país: Poltava, Sumi, Chernígov, Járkov, Donetsk y Zaporiyia, en el centro, norte, este y sur.
Los drones rusos atacaron de forma deliberada infraestructuras de la energía y del transporte de gas, aseguró el Ministerio, que habló de un "masivo ataque terrorista".
Zelenski propone Turquía, países del Golfo y Europa para mantener conversaciones con Rusia
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha propuesto Turquía, así como países del Golfo y de Europa, como posible lugar para mantener las tan esperadas conversaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a medida que los últimos esfuerzos encaminados a poner fin a la invasión vuelven a estancarse.
"Estamos en contacto a diario con nuestros socios y aliados, con los que tenemos encuentros y conversaciones. Es importante ser lo más prácticos posibles. Todo lo referente a las fuerzas sobre el terreno y en el aire debe estar muy claro", ha aseverado Zelenski en un vídeo difundido a través de sus redes sociales.
Así, ha apuntado a que la seguridad de Ucrania "se basa en la fuerza, en su Ejército". "Esto implica que necesitamos más financiación y munición a largo plazo. Quiero dar las gracias a todos los socios por la ayuda prestada", ha subrayado.
Rusia anuncia avances en el este de Ucrania con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk
Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles nuevos avances en el marco de su invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022, con la toma de otra localidad en la provincia de Donetsk, situada en el este del país europeo.
El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas "han liberado la localidad de Pervóe Maya, en la República Popular de Donetsk", a raíz de sus "acciones ofensivas" en la zona, sin que Kiev se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.
Muere una persona en un ataque de Rusia en la parcialmente ocupada provincia de Jersón
Al menos una persona ha muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Rusia contra la provincia ucraniana de Jersón, situada en el este del país y parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin, según han denunciado las autoridades de Ucrania.
La Fiscalía de Jersón ha apuntado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que "los ocupantes han atacado Jersón, dejando un muerto y un herido", antes de especificar que las tropas rusas han ejecutado un ataque con artillería y apuntar que la víctima mortal es una mujer de 81 años.
Rusia derriba 26 drones ucranianos sobre cuatro de sus regiones
Las defensas antiaéreas rusas derribaron anoche 26 drones de ala fija ucranianos sobre cuatro regiones del país informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram.
Según el parte castrense, más de la mitad de los ataques aéreos de la pasada noche se registraron en al región meridional de Rostov, sobre cuyo territorio fueron abatidos 15 aparatos no tripulados.
Los drones restante fueron derribados sobre las regiones de Oriol (4), Bélgorod (3), Briansk (2) y Kursk (2), estas tres últimas también colindantes con Ucrania.
