Robin Westman, la supuesta autora del tiroteo de la escuela de Minneapolis, publicó un manifiesto antes del crimen

Robin Westman, identificada por la policía como la atacante de la escuela católica de la Anunciación en Minneapolis, donde murieron dos niños, publicó un manifiesto en su cuenta de la plataforma de video Youtube horas antes del ataque, donde mostraba un gran arsenal y advertía que podría asaltar una iglesia durante una misa.

Westman publicó un video de 11 minutos en el que advertía que podía atacar la escuela y lanzaba distintos insultos antisemitas, que ha sido retirado por las autoridades. Además de eso, publicó anteriormente diversos videos en los que mostraba cargadores de armas largas con mensajes escritos contra el presidente Donald Trump o hacía referencias a sujetos que cometieron crímenes similares en EEUU, según el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

Según 'The New York Times', a los 17 años Westman solicitó a la administración cambiar su nombre de pila, de Robert a Robin. En el escrito presentado ante la justicia se indicaba que Westman "se identificaba como mujer y quería que su nombre reflejara esa identificación".

El director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, confirmó que Westman, de 23 años, es la responsable de haber disparado tres tipos de armas diferentes durante una misa de principio de 3curso en la escuela de la Anunciación y que posteriormente se quitó la vida tras asesinar a dos niños y herir a otros 17.

Crueldad

"Este acto deliberado de violencia es solo una muestra de la crueldad que está más allá de toda comprensión. Nuestros corazones están rotos por todos los que han sido afectados por esta tragedia; mientras iniciamos el difícil camino hacia la sanación, quiero que la comunidad sepa esto: que incluso ante tal maldad, estamos con nuestra comunidad", concluyó el jefe de policía.

La Administración de Donald Trump informó que se ordenó colocar la bandera de Estados Unidos a media asta en todos los edificios públicos y terrenos militares hasta la puesta del sol del próximo 31 de agosto.