EEUU revoca los visados a los diplomáticos palestinos en vísperas de la Asamblea General de la ONU

Estados Unidos anunció este viernes que negará y revocará los visados de diplomáticos palestinos que tenían previsto participar en la próxima Asamblea General de la ONU a fines de septiembre, el gran foro diplomático mundial donde este año el conflicto palestino se anunciaba como uno de los focos principales de atención. El secretario de Estado, Marco Rubio, que dijo actuar "de acuerdo con la ley estadounidense", explicó en un comunicado que denegará los visados o revocará los existentes de aquellos miembros de la Organización de Liberación de Palestina (OLP) y de la Autoridad Nacional Palestina (ANP). Rubio argumentó que "es interés nacional pedir cuentas a la OLP y a la AP por no cumplir con sus compromisos y socavar los esfuerzos de paz".

El propio presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, tiene previsto asistir en persona a la Asamblea General y tomar la palabra en nombre de su país, según dijo hoy el embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour. El embajador dijo haber recibido la noticia solo unos minutos atrás y, preguntado por las consecuencias exactas de la medida, dijo: "Vamos a ver exactamente lo que eso significa y cómo esto se aplica a nuestra delegación".

Exención para la misión diplomática en la ONU

Un portavoz del Departamento de Estado explicó por escrito a EFE que la misión diplomática permanente que dirige Mansour "tendrá una exención (de la medida) por el acuerdo con la sede central de la ONU", pero no se pronunció sobre el caso del presidente Abás. La Autoridad Palestina cuenta con el apoyo de prácticamente toda la comunidad internacional --incluidas la Liga Árabe y la Unión Europea-- para hacerse cargo de la Franja de Gaza una vez que termine la guerra lanzada por Israel, y en el caso de EE.UU. esa era también la postura con el gobierno de Joe Biden, pero la administración Trump ha marginado a la AP sin dejar claro cuál es su alternativa.

Este movimiento de EEUU sobre los visados palestinos se produce en un momento en el que la Asamblea General se iba a convertir en el gran foro de resonancia del conflicto, con países tan relevantes como Francia, Reino Unido, Australia y Canadá dispuestos a aprovechar esa ocasión para reconocer el Estado palestino.

El embajador Mansour vaticinó que una decena de Estados en total podrían dar ese paso de reconocimiento durante la asamblea y llevar hasta los 160 el número de países que reconocen el Estado palestino (de los 193 miembros de Naciones Unidas). El portavoz del Departamento de Estado especificó que la OLP y la AP solo pueden ser "socios para la paz" en caso de que "repudien el terrorismo, las campañas de instrumentalización de la Corte Penal Internacional y del Tribunal Internacional de Justicia, así como la búsqueda de reconocimiento unilateral de un Estado".