Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fin del plazo

Trump revoca la protección del servicio secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris

Los vicepresidentes suelen recibir seis meses de protección tras dejar el cargo, pero en el caso de Harris ha sido más gracias a una extensión firmada por Joe Biden

Donald Trump mira un vídeo de Kamala Harris durante un mitin. Allentown, Pensilvania, 29 de octubre

Donald Trump mira un vídeo de Kamala Harris durante un mitin. Allentown, Pensilvania, 29 de octubre / Julia Demaree Nikhinson

Carles Planas Bou

Carles Planas Bou

Barcelona

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un memorando que, a partir del próximo lunes, revoca la protección del servicio secreto a la exvicepresidenta Kamala Harris, a quién derrotó en las elecciones presidenciales del pasado octubre, según ha adelantado la cadena CNN.

Los vicepresidentes suelen recibir seis meses de protección tras dejar el cargo. La de Harris debía concluir en julio. No obstante, antes de abandonar la Casa Blanca, el expresidente Joe Biden extendió esa cobertura.

"La vicepresidenta agradece al Servicio Secreto de EEUU su profesionalismo, dedicación y compromiso inquebrantable con la seguridad", ha declarado Kirsten Allen, su asesora principal, en un comunicado compartido con medios estadounidenses como The New York Times. Harris se embarcará próximamente en una gira por el país para promocionar 107 días, libro en el que relata su fallida campaña presidencial.

Trump ha aprovechado su regreso al poder para cancelar la protección a los hijos de Biden, Hunter y Ashley, pero también a algunos de sus antiguos aliados. Entre ellos, destacan Mike Pompeo y John Bolton, secretario de Estado y asesor de seguridad nacional respectivamente en su primer gabinete. Ambos fueron blanco de un intento de asesinato frustrado por parte de Irán, según el Departamento de Justicia, pues jugaron un rol crucial en la operación militar que acabó con la vida del alto comandante militar iraní Qasem Soleimani a principios de 2020.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents